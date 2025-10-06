الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تنبيه من المركز الوطني للأرصاد

تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
6 أكتوبر 2025 10:59

أشار المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على منصة إكس، إلى استمرار الاضطرابات البحرية أحيانا في بحر عمان حيث يصل ارتفاع الأمواج إلى 6 أقدام في المياه العميقة وذلك حتى الساعة 17:00 من اليوم الاثنين.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، يصبح رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

أخبار ذات صلة
"الأرصاد": تراجع الحالة المدارية "شاكتي" دون تأثير على الدولة
الدرعي يثمن جهود السفير الإندونيسي في تعزيز العلاقات بين الدولتين بالشأن الديني

وأوضح أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها شمالية شرقية - شمالية غربية، و سرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
الرياح
الإمارات
آخر الأخبار
500 متخصص من 53 دولة يشاركون بمؤتمر الوقاية من الإشعاع في أبوظبي
اقتصاد
500 متخصص من 53 دولة يشاركون بمؤتمر الوقاية من الإشعاع في أبوظبي
اليوم 14:31
"الإمارات للتنمية" يطلق حزماً تمويلية ومبادرات لدعم روّاد الأعمال
اقتصاد
"الإمارات للتنمية" يطلق حزماً تمويلية ومبادرات لدعم روّاد الأعمال
اليوم 14:28
منح جائزة نوبل في الفيزياء لثلاثة علماء
التعليم والمعرفة
منح جائزة نوبل في الفيزياء لثلاثة علماء
اليوم 14:12
«دولية خورفكان للجودو» تنطلق أول نوفمبر
الرياضة
«دولية خورفكان للجودو» تنطلق أول نوفمبر
اليوم 14:00
ثقة ألمانية في نجاح تجربة فيرتز «الإنجليزية»
الرياضة
ثقة ألمانية في نجاح تجربة فيرتز «الإنجليزية»
اليوم 13:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©