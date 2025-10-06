اختيار الإماراتية ابتسام المزروعي عضواً في مجلس تطوير الذكاء الاصطناعي بكازاخستان

اختار مجلس تطوير الذكاء الاصطناعي في جمهورية كازاخستان، الدكتورة ابتسام المزروعي، خبيرة الذكاء الاصطناعي ورئيسة مبادرة الأمم المتحدة «الذكاء الاصطناعي من أجل المصلحة العامة»، عضواً في المجلس، الذي يترأسه رئيس جمهورية كازاخستان، ويضم نخبة من أبرز القادة العالميين في هذا المجال.

ويعد هذا الاختيار اعترافاً بالدور الريادي للمزروعي في قيادة الابتكار وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما يعكس المكانة العالمية التي باتت تحظى بها الكفاءات الإماراتية في ميادين التكنولوجيا المتقدمة.



وسيساهم حضور الدكتورة المزروعي في المجلس في صياغة سياسات متقدمة وتطوير حلول مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي، ضمن مجموعة تضم أبرز القادة العالميين في القطاع، من بينهم جون هوكبروفت، عالم الحاسوب النظري والحائز على جائزة تورينغ العالمية، وبيتر نورفيغ، المدير السابق للأبحاث في شركة غوغل وزميل في معهد الذكاء الاصطناعي بجامعة ستانفورد. ويضم المجلس كذلك كاي-فو لي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة«Sinovation Ventures و01.AI»، وأحد أبرز المستثمرين في مجال الذكاء الاصطناعي، وجويتشي إيتو، رئيس معهد شيبا للتكنولوجيا وخبير في الأمن السيبراني وصناعة التشفير، ولورا تايسون، أستاذة الاقتصاد المرموقة في جامعة كاليفورنيا - بيركلي، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.وفي وقت سابق، انضمت الدكتورة المزروعي إلى قائمة أبرز 100 شخصية قيادية في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، والتي أعلنتها شركة «H2O.ai» الرائدة في توفير منصات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي مفتوحة المصدر، نظير جهودها في تطوير حلول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المؤثرة والأخلاقية عبر مختلف القطاعات.وتُعد الدكتورة المزروعي من ضمن الرائدات حول العالم في حوكمة وتطوير الذكاء الاصطناعي، ومساهماتها تترجم رؤية دولة الإمارات في تسخير التكنولوجيا من أجل تحقيق التنمية المستدامة وبناء المزيد من الشراكات المثمرة حول العالم.كما تُعد الدكتورة ابتسام المزروعي إحدى أبرز الأصوات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتشغل حالياً منصب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة «OAIAT» في دائرة المالية - أبوظبي.

وعلى الصعيد الدولي، تحظى الدكتورة المزروعي بتقدير واسع لدورها الريادي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، حيث تتولى منصب رئيسة مبادرة الأمم المتحدة «الذكاء الاصطناعي من أجل المصلحة العامة». كما أنها عضو مجلس أمناء الجامعة الأميركية في الشارقة (AUS)، إضافة لعضويتها في مجلس الذكاء الاصطناعي في جمهورية كازاخستان.وفي وقت سابق، شغلت الدكتورة المزروعي منصب المدير التنفيذي ورئيسة للبحوث في الذكاء الاصطناعي في معهد الابتكار التكنولوجي (TII)، حيث أسست وحدة الذكاء الاصطناعي المشتركة «AICCU»، وقادت تطوير أولى النماذج مفتوحة المصدر في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي - فالكون «7B، 40B، and 180B»، بالإضافة إلى «نور» - أول وأكبر نموذج لغوي ضخم للغة العربية، إلى جانب عدد من البرامج الرائدة الأخرى في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقد حظيت إنجازاتها بتكريمات وجوائز عالمية عديدة، من بينها إدراجها في قائمة أفضل 100 قائد عالمي في الذكاء الاصطناعي من H2O.ai، وتصنيفها ضمن أبرز النساء الرائدات في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، بالإضافة إلى حصولها على جائزة «Women in Tech MENA»، واختيارها ضمن رائدات الإمارات 2025.وتعد الدكتورة ابتسام المزروعي رائدة أعمال، ومخترعة حاصلة على براءات اختراع، وقائدة فكرية مرموقة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وهي تحمل درجة الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي لهندسة الاتصالات اللاسلكية وعلوم الحاسوب، ما يعكس التزامها الراسخ بدفع عجلة الابتكار، وتعزيز التميز التكنولوجي.