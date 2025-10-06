الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة محمد علي المنصوري

رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة محمد علي المنصوري
6 أكتوبر 2025 14:25

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم واجب العزاء في وفاة والدة محمد علي عفصان المنصوري، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في أبوظبي.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيدة، سائلاً المولى، عز وجل، أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال تقديمه واجب العزاء.. سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وعدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن زايد
