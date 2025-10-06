الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

أبوظبي تضيف أكثر من 4.500 مقعد دراسي جديد بافتتاح 7 حضانات ومدرستين خاصتين

مبنى دائرة التعليم والمعرفة (أرشيفية)
6 أكتوبر 2025 15:30

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن توسع كبير في قطاع التعليم الخاص، شمل افتتاح 7 حضانات جديدة ومدرستين خاصتين، مما يوفر طاقة استيعابية إجمالية تبلغ 4.539 مقعدا جديدا في مناطق أبوظبي والعين والظفرة، في خطوة لتعزيز خيارات التعليم النوعي المتاحة لأولياء الأمور.
 وتتوزع المؤسسات التعليمية الجديدة في مناطق حيوية تشمل جزيرة الريم، وجزيرة ياس، ومدينة خليفة، ومدينة محمد بن زايد، والبطين، والحصن في أبوظبي، بالإضافة إلى مدينة زايد في منطقة الظفرة، ومنطقة شعاب الأشخر في مدينة العين.
وبهذا التوسع، يرتفع إجمالي عدد الحضانات في الإمارة إلى 233 حضانة، بينما يصل عدد المدارس الخاصة إلى 220 مدرسة، مما يعزز البنية التحتية التعليمية ويدعم منظومة التعليم المبكر والتميز الأكاديمي.

المصدر: وام
