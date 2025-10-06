الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"تريندز" يعرف طلبة جامعة الإمارات على طرق استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز التفكير الإبداعي

"تريندز" يعرف طلبة جامعة الإمارات على طرق استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز التفكير الإبداعي
6 أكتوبر 2025 15:07

نظم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ورشة عمل  بمدينة العين بعنوان "كيف تكون مبدعاً بالذكاء الاصطناعي؟"، استهدفت طلاب وخريجي جامعة الإمارات لتعريفهم بأحدث أدوات الذكاء الاصطناعي وأساليب توظيفها في تعزيز التفكير الإبداعي وتنمية القدرات البحثية والعملية، فضلاً عن عرض نماذج عملية لكيفية الاستفادة من هذه الأدوات في تطوير المهارات المهنية وتأهيل الشباب لسوق العمل.

وأكدت الورشة أن الذكاء الاصطناعي يمثل اليوم رافعة أساسية للابتكار، وعنصراً محورياً في بناء مستقبل أكثر تنافسية، وحثت الطلبة والخريجين على الاستثمار في هذه الأدوات وتسخيرها في خدمة البحث العلمي والتنمية المجتمعية.

ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار حرص مكتب تريندز بالعين على الانفتاح على المؤسسات الأكاديمية، وتعزيز الشراكة مع الجامعات بما يسهم في نشر ثقافة البحث والابتكار، وترسيخ مكانة المركز كمنصة معرفية رائدة تسهم في إعداد الكفاءات الوطنية القادرة على استشراف المستقبل والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة.

 

المصدر: وام
تريندز
الذكاء الاصطناعي
جامعة الإمارات
