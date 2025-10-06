الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حاكم الشارقة يشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم لدعم المنظومة التعليمية والكوادر التربوية

6 أكتوبر 2025 15:11

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم، توقيع 3 مذكرات تفاهم تهدف إلى دعم المنظومة التعليمية والكوادر التربوية وتعزيز جودة التعليم، وذلك في مبنى مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدينة الجامعية.

وجاءت مذكرة التفاهم الأولى بين أكاديمية الشارقة للتعليم مثّلتها الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيسة الأكاديمية، ومدينة الشارقة للإعلام "شمس" ومثّلها راشد عبدالله العوبد مدير عام المدينة، وتهدف إلى دعم تطلعات الإمارة نحو بناء منظومة تعليمية متقدمة، من خلال تمكين الكوادر التربوية وتعزيز جودة التعليم عبر توفير منح دراسية نوعية لبرامج الماجستير بالأكاديمية في مجالات القيادة والتطوير التربوي، بما يسهم في إعداد جيل من القادة التربويين القادرين على إحداث أثر ملموس ومستدام في قطاع التعليم.

  • حاكم الشارقة يشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم لدعم المنظومة التعليمية والكوادر التربوية
أما مذكرة التفاهم الثانية فكانت بين هيئة الشارقة للتعليم الخاص ومثّلها علي أحمد الحوسني مدير عام الهيئة، ومركز زاي لبحوث اللغة العربية بجامعة زايد ومثّلها الدكتور مايكل ألين مدير الجامعة بالإنابة، بهدف الاستفادة من خبرات الطرفين في جميع المجالات وتقديم الدعم والتطوير للميدان التربوي، ورفع كفاءة الأداء اللغوي عند المتعلمين، إضافة إلى غرس الاعتزاز والفخر باللغة العربية في الميدان التربوي الأمر الذي يؤدي إلى رفع مستوى الأداء في مجال البحوث والتطوير.

فيما جاءت مذكرة التفاهم الثالثة بين هيئة الشارقة للتعليم الخاص ومثّلها علي أحمد الحوسني مدير عام الهيئة، وشركة "أرابيك سكال" مقياس الضاد ومثّلتها عائشة حسن اليماحي عضو مجلس إدارة الشركة، وتهدف إلى اعتماد مقياس الضاد كأداة معيارية معتمدة في قياس القرائية باللغة العربية، ورفع مستويات الكفاءة القرائية لدى الطلبة الناطقين بالعربية، إضافة إلى المساهمة في تعزيز الوعي بالتراث الأدبي والثقافي العربي لدى الأجيال الناشئة، وتحسين مستويات أداء الطلبة في مهارات القراءة باللغة العربية من خلال تطبيق معايير وأدوات مقياس الضاد.

المصدر: وام
مذكرات تفاهم
سلطان القاسمي
حاكم الشارقة
