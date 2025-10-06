الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ذياب بن محمد بن زايد يستقبل رئيس الوزراء اليمني في واحة الكرامة

ذياب بن محمد بن زايد يستقبل رئيس الوزراء اليمني في واحة الكرامة
6 أكتوبر 2025 17:48

استقبل سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، في واحة الكرامة، معالي سالم صالح بن بريك، رئيس وزراء الجمهورية اليمنية الشقيقة، ضمن زيارته الرسمية للدولة حالياً.

واستعرض معالي رئيس الوزراء اليمني، يرافقه سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، حرس الشرف الذي اصطفَّ لتحيته، ثمَّ وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد.

واستمع معاليه إلى شرحٍ عن واحة الكرامة ومرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

اليمن الشقيق

وأشاد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، بمسيرة العلاقات التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية الشقيقة في كافة المجالات، بدعم وتوجيهات قيادتَي البلدين لتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.

وأشار سموّه إلى أنَّ واحة الكرامة تجسِّد في دلالاتها العميقة عرفان ووفاء قيادة دولة الإمارات لأبطالها، الذين قدَّموا أرواحهم الغالية فداءً للوطن وترابه الطاهر، إضافةً إلى أنها رمز لشِيَم البطولة والشجاعة والبذل التي تتمسَّك بها الأجيال الإماراتية بفخر واعتزاز.

وفي ختام الجولة، سجَّل معالي رئيس الوزراء اليمني كلمةً في سجِّل الزوّار عبَّر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
ذياب بن محمد بن زايد
واحة الكرامة
رئيس الوزراء اليمني
سالم صالح بن بريك
