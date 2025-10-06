الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الإمارات تشارك في الاجتماعات الوزارية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي

الإمارات تشارك في الاجتماعات الوزارية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي
6 أكتوبر 2025 18:07

ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير الدولة، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماعات الوزارية المشتركة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، التي استضافتها دولة الكويت الشقيقة على مدى يومي 5 و6 أكتوبر 2025.
وشارك معاليه بتاريخ 5 أكتوبر في المنتدى الثاني رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي، الذي تناول مستجدات الأمن الإقليمي وسبل تعزيز التعاون المشترك، كما شارك في يوم 6 أكتوبر بإفطار العمل الذي جمع رؤساء وفود مجلس التعاون ومجموعة دول البينولوكس، واختُتمت المشاركة بحضور الاجتماع الوزاري المشترك التاسع والعشرين بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، الذي ناقش أبرز ملفات التعاون بين الجانبين.
وأكدت الاجتماعات عزم الطرفين على ترسيخ الشراكة الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والاقتصاد والطاقة المتجددة، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة التغير المناخي، إضافة إلى التعاون في مجالات المساعدات التنموية والإنسانية، وتنسيق المواقف تجاه القضايا العالمية المحورية بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلام والتنمية المستدامة.
وعلى هامش هذه الاجتماعات، التقى معالي خليفة شاهين المرر بعدد من مع رؤساء وفود الدول الأوروبية، حيث تم تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك معها في مختلف المجالات.

المصدر: وام
