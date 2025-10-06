7 حضانات جديدة في أبوظبي بطاقة استيعابية 929 مقعداً

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، سبع حضانات جديدة بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 929 مقعداً، ومدرستين خاصتين جديدتين تضيفان 3.610 مقاعد، في كل من أبوظبي والعين والظفرة. ويأتي ذلك في خطوةٍ جديدة تهدف إلى تعزيز المشهد التعليمي في إمارة أبوظبي، وتوسيع الخيارات المتاحة أمام أولياء الأمور بدءاً من سنوات الطفولة المبكرة ومروراً بكافة مراحل التعليم التأسيسية.

وقالت الدائرة: إنه مع هذا التوسع، يرتفع إجمالي عدد الحضانات إلى 233 حضانة توفّر بيئات تعليمية داعمة تثري التطور المعرفي والاجتماعي والعاطفي للأطفال، فيما يرتفع عدد المدارس الخاصة إلى 220 مدرسة تقدم مجموعة متنوعة من المناهج التعليمية عالية الجودة، بما يعزّز التميز الأكاديمي والإبداع والنمو الشخصي لدى الطلبة.

وتقع الحضانة الأولى، تشبي تشيكس في جزيرة الريم، أبوظبي، ومتوسط الرسوم 43.500 درهم، بينما تقع الحضانة الثانية، «كيدز فانتسي - فرع»، في مدينة زايد، أبوظبي. ويبلغ متوسط الرسوم 27 ألف درهم، بينما تقع الحضانة الثالثة، أفلاج - أبوظبي في مدينة خليفة، أبوظبي، ويبلغ قيمة الرسوم لها 47.896 درهماً، كما تقع الحضانة الرابعة، بينونة بالحصن بأبوظبي، ويبلغ متوسط الرسوم 27.000 درهم، بينما تقع الحضانة الخامسة، «كيدز أكاديمي»، في البطين أبوظبي ويبلغ متوسط الرسوم 40.000 درهم، فيما تقع الحضانة السادسة، ريدوود في مدينة محمد بن زايد، أبوظبي، ويبلغ متوسط الرسوم، 51.375 درهماً. بينما تقع الحضانة السابعة، ريدوود في جزيرة ياس، أبوظبي، ويبلغ متوسط الرسوم 51.375 درهماً.. كما أعلنت الدائرة عن افتتاح مدرستين خاصتين، الأولى مدرسة بريميوم الدولية الخاصة، وتقع في شعاب الأشخر - العين، ويبلغ متوسط رسومها 31.650 درهماً. بينما تقع المدرسة الثانية «مدرسة ياسمينة الأميركية»، في مدينة خليفة - أبوظبي، ويبلغ متوسط رسومها 35.733 درهماً.