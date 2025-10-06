الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

7 حضانات جديدة في أبوظبي بطاقة استيعابية 929 مقعداً

7 حضانات جديدة في أبوظبي بطاقة استيعابية 929 مقعداً
7 أكتوبر 2025 01:34

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
"الطوارئ والأزمات" لإمارة أبوظبي ينفِّذ تمريناً شاملاً في محطات براكة للطاقة النووية
الدرعي يثمن جهود السفير الإندونيسي في تعزيز العلاقات بين الدولتين بالشأن الديني

افتتحت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، سبع حضانات جديدة بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 929 مقعداً، ومدرستين خاصتين جديدتين تضيفان 3.610 مقاعد، في كل من أبوظبي والعين والظفرة. ويأتي ذلك في خطوةٍ جديدة تهدف إلى تعزيز المشهد التعليمي في إمارة أبوظبي، وتوسيع الخيارات المتاحة أمام أولياء الأمور بدءاً من سنوات الطفولة المبكرة ومروراً بكافة مراحل التعليم التأسيسية.
وقالت الدائرة: إنه مع هذا التوسع، يرتفع إجمالي عدد الحضانات إلى 233 حضانة توفّر بيئات تعليمية داعمة تثري التطور المعرفي والاجتماعي والعاطفي للأطفال، فيما يرتفع عدد المدارس الخاصة إلى 220 مدرسة تقدم مجموعة متنوعة من المناهج التعليمية عالية الجودة، بما يعزّز التميز الأكاديمي والإبداع والنمو الشخصي لدى الطلبة.
وتقع الحضانة الأولى، تشبي تشيكس في جزيرة الريم، أبوظبي، ومتوسط الرسوم 43.500 درهم، بينما تقع الحضانة الثانية، «كيدز فانتسي - فرع»، في مدينة زايد، أبوظبي. ويبلغ متوسط الرسوم 27 ألف درهم، بينما تقع الحضانة الثالثة، أفلاج - أبوظبي في مدينة خليفة، أبوظبي، ويبلغ قيمة الرسوم لها 47.896 درهماً، كما تقع الحضانة الرابعة، بينونة بالحصن بأبوظبي، ويبلغ متوسط الرسوم 27.000  درهم، بينما تقع الحضانة الخامسة، «كيدز أكاديمي»، في البطين أبوظبي ويبلغ متوسط الرسوم 40.000 درهم، فيما تقع الحضانة السادسة، ريدوود في مدينة محمد بن زايد، أبوظبي، ويبلغ متوسط الرسوم، 51.375 درهماً. بينما تقع الحضانة السابعة، ريدوود في جزيرة ياس، أبوظبي، ويبلغ متوسط الرسوم 51.375 درهماً..  كما أعلنت الدائرة عن افتتاح مدرستين خاصتين، الأولى مدرسة بريميوم الدولية الخاصة، وتقع في شعاب الأشخر - العين، ويبلغ متوسط رسومها 31.650 درهماً. بينما تقع المدرسة الثانية «مدرسة ياسمينة الأميركية»، في مدينة خليفة - أبوظبي، ويبلغ متوسط رسومها 35.733 درهماً.

حضانات الأطفال
الإمارات
الحضانات
أبوظبي
دائرة التعليم والمعرفة
دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي
العين
الظفرة
المدارس الخاصة
المدارس
مدارس أبوظبي
آخر الأخبار
«مبادلة للطاقة» تخفّض 36.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة بأعمالها
اقتصاد
«مبادلة للطاقة» تخفّض 36.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة بأعمالها
اليوم 14:33
500 متخصص من 53 دولة يشاركون بمؤتمر الوقاية من الإشعاع في أبوظبي
اقتصاد
53 دولة تشارك بمؤتمر الوقاية من الإشعاع في أبوظبي
اليوم 14:31
"الإمارات للتنمية" يطلق حزماً تمويلية ومبادرات لدعم روّاد الأعمال
اقتصاد
"الإمارات للتنمية" يطلق حزماً تمويلية ومبادرات لدعم روّاد الأعمال
اليوم 14:28
منح جائزة نوبل في الفيزياء لثلاثة علماء
التعليم والمعرفة
منح جائزة نوبل في الفيزياء لثلاثة علماء
اليوم 14:12
«دولية خورفكان للجودو» تنطلق أول نوفمبر
الرياضة
«دولية خورفكان للجودو» تنطلق أول نوفمبر
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©