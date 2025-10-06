الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حمدان بن محمد: راشد بن سعيد باني دبي الحديثة ومهندس نهضتها

حمدان بن محمد: راشد بن سعيد باني دبي الحديثة ومهندس نهضتها
6 أكتوبر 2025 19:57

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه هو باني دبي الحديثة ومهندس نهضتها.
وكتب سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «رحم الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم... باني دبي الحديثة ووالد شعبها، ومهندس نهضتها... راشد شريك زايد في تأسيس دولة الاتحاد».
وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم «سبق راشد بن سعيد عصره برؤيته الفذة، وكان يرسم مستقبل دبي لـ 50 عاماً قادمة... رحل بجسده، وبقيت أعماله الجليلة، وإنجازاته الكبيرة حاضرة معنا في قصة وطن ومسيرة شعب».

حمدان بن محمد يطلق «مقر رواد أعمال دبي» لتعزيز منظومة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الإمارة
محمد بن راشد: تعلّمتُ من أبي الإصغاء.. ومتى أشتد ومتى ألين

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
راشد بن سعيد
