الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«خليفة التربوية»: المعلم المبدع ركيزة تميز منظومة التعليم

خالد العبري وشيخة الصريدي وعمر النورسي خلال الجلسة (من المصدر)
7 أكتوبر 2025 01:34

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الدرعي يثمن جهود السفير الإندونيسي في تعزيز العلاقات بين الدولتين بالشأن الديني
إعلان تفاصيل «سياسة اﻟﻤدارس بشأن سلوك الطلبة» في أبوظبي

أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، إحدى مؤسسات مؤسسة إرث زايد الإنساني، أن المعلم في دولة الإمارات العربية المتحدة يحظى بمكانة مرموقة؛ بفضل رعاية القيادة الرشيدة لرسالته، وتقديرها لدوره الذي يقوم به في بناء الأجيال المعتزة بهويتها الوطنية والفخورة بإرثها الحضاري، وما تحقق من مكتسبات تنموية في جميع المجالات التي ترتقي بحياة الإنسان، وتعزز من جودتها.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها الأمانة العامة للجائزة عن بُعد بمناسبة اليوم الدولي للمعلم بعنوان «المعلم المبدع.. تجارب تميز رائدة»، وتحدث فيها شيخة الصريدي، معلمة رياضيات بمدرسة مسافي، والدكتور عمر النورسي، معلم اللغة الإنجليزية بمجمع طحنون بن محمد بمعهد التكنولوجيا التطبيقية، وكلاهما فاز عن فئة المعلم المبدع، وأدار الجلسة الدكتور خالد العبري، مستشار بوزارة التربية والتعليم، وحضرها عدد من العاملين في الميدان التعليمي.

المنظومة التعليمية
خليفة التربوية
الإمارات
جائزة خليفة التربوية
يوم المعلم
يوم المعلم العالمي
اليوم العالمي للمعلم
اليوم العالمي للمعلمين
مؤسسة إرث زايد الإنساني
آخر الأخبار
«مبادلة للطاقة» تخفّض 36.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة بأعمالها
اقتصاد
«مبادلة للطاقة» تخفّض 36.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة بأعمالها
اليوم 14:33
500 متخصص من 53 دولة يشاركون بمؤتمر الوقاية من الإشعاع في أبوظبي
اقتصاد
53 دولة تشارك بمؤتمر الوقاية من الإشعاع في أبوظبي
اليوم 14:31
"الإمارات للتنمية" يطلق حزماً تمويلية ومبادرات لدعم روّاد الأعمال
اقتصاد
"الإمارات للتنمية" يطلق حزماً تمويلية ومبادرات لدعم روّاد الأعمال
اليوم 14:28
منح جائزة نوبل في الفيزياء لثلاثة علماء
التعليم والمعرفة
منح جائزة نوبل في الفيزياء لثلاثة علماء
اليوم 14:12
«دولية خورفكان للجودو» تنطلق أول نوفمبر
الرياضة
«دولية خورفكان للجودو» تنطلق أول نوفمبر
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©