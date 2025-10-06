«خليفة التربوية»: المعلم المبدع ركيزة تميز منظومة التعليم

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، إحدى مؤسسات مؤسسة إرث زايد الإنساني، أن المعلم في دولة الإمارات العربية المتحدة يحظى بمكانة مرموقة؛ بفضل رعاية القيادة الرشيدة لرسالته، وتقديرها لدوره الذي يقوم به في بناء الأجيال المعتزة بهويتها الوطنية والفخورة بإرثها الحضاري، وما تحقق من مكتسبات تنموية في جميع المجالات التي ترتقي بحياة الإنسان، وتعزز من جودتها.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها الأمانة العامة للجائزة عن بُعد بمناسبة اليوم الدولي للمعلم بعنوان «المعلم المبدع.. تجارب تميز رائدة»، وتحدث فيها شيخة الصريدي، معلمة رياضيات بمدرسة مسافي، والدكتور عمر النورسي، معلم اللغة الإنجليزية بمجمع طحنون بن محمد بمعهد التكنولوجيا التطبيقية، وكلاهما فاز عن فئة المعلم المبدع، وأدار الجلسة الدكتور خالد العبري، مستشار بوزارة التربية والتعليم، وحضرها عدد من العاملين في الميدان التعليمي.