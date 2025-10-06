الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

المدرسة الرقمية تعزز البرامج الزراعية للشباب

المدرسة الرقمية تعزز البرامج الزراعية للشباب
7 أكتوبر 2025 01:34

دبي (وام)

