المدرسة الرقمية تعزز البرامج الزراعية للشباب

دبي (وام)

أعلنت المدرسة الرقمية، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب «سيرت»، الشريك التنفيذي والمعرفي لمبادرة «أكاديميات المهارات» التي أطلقتها المدرسة الرقمية، أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية مع شركة «أجريكوليدجز إنترناشونال»، الرائدة عالمياً في التعليم والتدريب الزراعي؛ بهدف تعزيز برامج الأكاديمية الزراعية التابعة للمبادرة.

وأكد الدكتور وليد آل علي، الأمين العام للمدرسة الرقمية، أن مبادرة أكاديميات المهارات هي امتداد لرؤية المدرسة الرقمية في بناء المهارات، وهذه الشراكة تسهم في تمكين الشباب بالمعرفة والمهارات في القطاع الزراعي، بما يؤهلهم للحصول على فرص عمل تدعم مجتمعاتهم واقتصاداتهم.