الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

افتتاح «نجاح دبي 2025» بمشاركة 100 جامعة من 20 دولة

افتتاح «نجاح دبي 2025» بمشاركة 100 جامعة من 20 دولة
7 أكتوبر 2025 01:34

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«دبي للسلة» يستعد لاستضافة برشلونة بالفوز في «الأدرياتيكي»
الدرعي يثمن جهود السفير الإندونيسي في تعزيز العلاقات بين الدولتين بالشأن الديني

افتتح معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أمس، فعاليات معرض «نجاح دبي 2025»، الدولي، الذي يستمر حتى اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 100 جامعة عالمية من أكثر من 20 دولة تمثل نخبة مؤسسات التعليم العالي من أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا والمنطقة.
ويحظى المعرض بدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تأكيداً لالتزامها بتعزيز جاهزية طلبة الإمارات للانتقال من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل، وترسيخ ثقافة الاختيار الأكاديمي الواعي المبني على مهارات المستقبل واحتياجات الاقتصاد الوطني، ضمن رؤية الدولة لبناء منظومة تعليمية مرنة ومستدامة تدعم الاقتصاد المعرفي.
وشهد اليوم الافتتاحي للمعرض إقبالاً كبيراً من الطلبة وأولياء الأمور والمرشدين الأكاديميين، الذين اطلعوا على أحدث البرامج التعليمية والتخصصات التي تلبي متطلبات سوق العمل العالمي، في مجالات الطب والتكنولوجيا والإعلام والعلوم الصحية.
وأكدت ديمة السعدي، مديرة معرض «نجاح»، أن الحدث يمثل منصةً شاملة للتخطيط الأكاديمي والمهني، مشيرة إلى أن التفاعل الكبير هذا العام، يعكس وعي الطلبة بأهمية بناء مستقبلهم التعليمي على أسس علمية مدروسة. وأضافت أن المعرض يجمع بين الاكتشاف الأكاديمي والتوجيه العملي، ما يجعله منصة انطلاق نحو مستقبل أكثر جاهزية وتمكيناً للطلبة.

دبي
الإمارات
عبد الرحمن العور
معرض نجاح دبي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
آخر الأخبار
«مبادلة للطاقة» تخفّض 36.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة بأعمالها
اقتصاد
«مبادلة للطاقة» تخفّض 36.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة بأعمالها
اليوم 14:33
500 متخصص من 53 دولة يشاركون بمؤتمر الوقاية من الإشعاع في أبوظبي
اقتصاد
53 دولة تشارك بمؤتمر الوقاية من الإشعاع في أبوظبي
اليوم 14:31
"الإمارات للتنمية" يطلق حزماً تمويلية ومبادرات لدعم روّاد الأعمال
اقتصاد
"الإمارات للتنمية" يطلق حزماً تمويلية ومبادرات لدعم روّاد الأعمال
اليوم 14:28
منح جائزة نوبل في الفيزياء لثلاثة علماء
التعليم والمعرفة
منح جائزة نوبل في الفيزياء لثلاثة علماء
اليوم 14:12
«دولية خورفكان للجودو» تنطلق أول نوفمبر
الرياضة
«دولية خورفكان للجودو» تنطلق أول نوفمبر
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©