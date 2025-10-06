افتتاح «نجاح دبي 2025» بمشاركة 100 جامعة من 20 دولة

دبي (الاتحاد)

افتتح معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أمس، فعاليات معرض «نجاح دبي 2025»، الدولي، الذي يستمر حتى اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 100 جامعة عالمية من أكثر من 20 دولة تمثل نخبة مؤسسات التعليم العالي من أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا والمنطقة.

ويحظى المعرض بدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تأكيداً لالتزامها بتعزيز جاهزية طلبة الإمارات للانتقال من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل، وترسيخ ثقافة الاختيار الأكاديمي الواعي المبني على مهارات المستقبل واحتياجات الاقتصاد الوطني، ضمن رؤية الدولة لبناء منظومة تعليمية مرنة ومستدامة تدعم الاقتصاد المعرفي.

وشهد اليوم الافتتاحي للمعرض إقبالاً كبيراً من الطلبة وأولياء الأمور والمرشدين الأكاديميين، الذين اطلعوا على أحدث البرامج التعليمية والتخصصات التي تلبي متطلبات سوق العمل العالمي، في مجالات الطب والتكنولوجيا والإعلام والعلوم الصحية.

وأكدت ديمة السعدي، مديرة معرض «نجاح»، أن الحدث يمثل منصةً شاملة للتخطيط الأكاديمي والمهني، مشيرة إلى أن التفاعل الكبير هذا العام، يعكس وعي الطلبة بأهمية بناء مستقبلهم التعليمي على أسس علمية مدروسة. وأضافت أن المعرض يجمع بين الاكتشاف الأكاديمي والتوجيه العملي، ما يجعله منصة انطلاق نحو مستقبل أكثر جاهزية وتمكيناً للطلبة.