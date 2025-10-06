شرطة دبي تستعرض خدماتها في «إكسبو أصحاب الهمم الدولي»

دبي (الاتحاد)

استعرضت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلس تمكين أصحاب الهمم، أبرز خدماتها الأمنية والجنائية والمرورية والمجتمعية الخاصة بأصحاب الهمم، وذلك عبر منصتها المشاركة في معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي» في نسخته السابعة، والذي انطلق أمس في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر 3 أيام.

وأكد الرائد عبد الله حمد الشامسي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم، أن مشاركة شرطة دبي في المعرض، تُجسّد التزامنا الراسخ بدعم وتمكين هذه الفئة، وتُعبّر عن الدور الحيوي الذي تلعبه الشرطة في تعزيز مفاهيم الدمج والتكافؤ المجتمعي.

وأضاف «نسعى من خلال مشاركتنا إلى إبراز الإنجازات التي تحققت على صعيد تمكين أصحاب الهمم داخل بيئة العمل، وكذلك على مستوى الخدمات التي نوفرها للمجتمع، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة، ويعزز أهداف الدمج والتمكين. كما نواصل العمل على تطوير منظومة متكاملة تُراعي احتياجاتهم، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية في هذا المجال».

من جانبه، أكد الرائد محمد المزروعي، نائب رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم، أن مشاركة المجلس في المعرض تتضمن استعراض الحلول الذكية والمبادرات التقنية المبتكرة التي طوّرتها شرطة دبي، لتعزيز جودة حياة أصحاب الهمم وتحقيق التمكين الشامل لهم على مختلف المستويات. مشيراً إلى أن شرطة دبي تُولي دمج أصحاب الهمم ضمن بيئة العمل المؤسسي أهمية كُبرى، عبر تعزيز بنيتها التحتية بشكل تكاملي يُراعي متطلبات الدمج الكامل، وتُسهم بفاعلية في إزالة الحواجز بصورها كافة، بما يضمن بيئة عمل أكثر شمولاً واستدامة.



«خالد» لأصحاب الهمم

ومن ضمن الخدمات الاستثنائية التي قدمتها المنصة، أصدرت مجلة «خالد» الصادرة عن الإعلام الأمني بشرطة دبي، عدداً خاصاً بالتزامن مع فعاليات معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، والذي يكرّس صفحاته لتعزيز قيم التسامح والتعايش والدمج في المجتمع، فيفتتح عدده برسالة إنسانية تؤكد أن أصحاب الهمم جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية في البيوت والمدارس، وأنهم أصحاب قدرات وإمكانات ويستحقون الدعم والاحترام.



«غياث»

وفي بادرة إنسانية تعكس روح الوفاء والتقدير لأبطال الميدان، صمّمت الإدارة العامة للتدريب، برنامج محاكاة افتراضي، ليتمكن العريف مراد عباس مراد البلوشي من عيش تجربة قيادة مسؤولي الدوريات، وذلك بعد الحادث الأليم الذي ألمّ به أثناء تأديته الواجب. ومن خلال البرنامج المصمم في دورية «غياث»، يتمكن العريف مراد عباس البلوشي، من عيش تجربة قيادة دوريات الأمن مجدداً، ومنحه فرصة استثنائية لاستعادة الشعور بالميدان وتعزيز ثقته بنفسه، ودعمه في مسيرته نحو التعافي والتمكين.



30 عاماً من الدعم والدمج

لم يولد ناصر محمد النوراني مكفوفاً، لكنه فقد تدريجياً بصره إلى حين بلوغه 16 عاماً، نتيجة عوامل وراثية ناجمة عن زواج الأقارب.

وحول مسيرته المهنية الممتدة لقرابة 30 عاماً، قال «احتضنتني شرطة دبي في عام 1996، وكانت البداية في مجلة الأمن، بتلخيص للكتب ذات الطابع الشرطي والثقافة الأمنية، بدعم كبير من زملائي وزميلاتي في العمل، واليوم أستكمل مسيرتي في العمل أيضاً في مجلة خالد للأطفال محرراً في عالم الصغار، أكتب بلسان الطفولة وأحلامها، ومؤمناً بأن بناء الوعي في الأجيال القادمة هو رسالة جديدة ومهمة، لأزرع بصمة في عقول جيل يعيش زمناً مختلفاً عن زمننا، جيلٍ تفتح أمامه التكنولوجيا نوافذ لم نكن نحلم بها يوماً».