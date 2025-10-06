المنتدى البرلماني التشريعي الأول ينطلق اليوم في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم أعمال المنتدى البرلماني التشريعي الأول الذي ينظمه المجلس الوطني الاتحادي، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، بمشاركة عدد من ممثلي المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلي الهيئات والدوائر المحلية والجهات القانونية والقضائية والمؤسسات الأكاديمية، والرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الدولة.

ويصاحب المنتدى، معرض تقنيات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شرطة أبوظبي.

وتفتتح أعمال المنتدى بكلمة لمعالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، تليها كلمة لمعالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومارتن تشونغونغ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي. وحسب جدول أعمال المنتدى، تتناول الجلسة الأولى «الدور التشريعي للمجالس التشريعية الخليجية في حوكمة الذكاء الاصطناعي الواقع، التحديات، وآفاقه المستقبلية»، يديرها الدكتور سيف سعيد المهيري، الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة في المجلس الوطني الاتحادي، بمشاركة كل من: الدكتورة إشراق الرفاعي، عضو مجلس الشورى السعودي، ووليد المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور أحمد السعدي، عضو مجلس الشورى العُماني، وصادق عيد آل رحمه، عضو مجلس الشورى البحريني، ومحمد إبراهيم الشيخ، مدير إدارة التشريع في مجلس الشورى القطري.

وتنعقد الجلسة الثانية بعنوان «نحو إطار تشريعي خليجي موحد للذكاء الاصطناعي دروس من قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي»، يتحدث فيها غابرييل مازيني، المصمم والمؤلف - قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي لتنظيم الذكاء الاصطناعي، فيما تتناول الجلسة الثالثة موضوع الذكاء الاصطناعي والمجتمع، يتحدث فيها المهندس ناصر الراشدي، رئيس تنفيذي في شركة أي آر فايف للاستشارات والتدريب. كما تنعقد الجلسة الرابعة حول «الرئيس التنفيذي في عصر الذكاء الاصطناعي.. قيادة التحول» يديرها محمد الكعبي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، ويشارك فيها، مباركة إبراهيم، المدير التنفيذي لقطاع الاتصالات، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومحمد الشارد، المدير التنفيذي لقطاع رقمنة الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والمهندس مطر المهيري، الأمين العام المساعد للتطوير المؤسسي في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي.

ويستعرض معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، في الجلسة الخامسة موضوع «الشراكة التشريعية والتنفيذية في عصر الذكاء الاصطناعي- نحو تناغم برلماني حكومي فعّال».

وتختتم جلسات المنتدى بكلمة يلقيها الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي. وستطلق الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، خلال المنتدى، حزمة المجلس لأدوات حوكمة الذكاء الاصطناعي البرلمانية بعنوان «من الفكرة إلى التشريع.. رحلة الذكاء الاصطناعي».