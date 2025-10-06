ندوة حول مستقبل الشحن وإدارة المحيطات المستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت جامعة السوربون أبوظبي عن استضافة ندوة دولية يوم الثلاثاء 14 أكتوبر في حرم الجامعة بجزيرة الريم، بالتعاون مع مركز آسيا والمحيط الهادئ للقانون البيئي بجامعة سنغافورة الوطنية.

وتُعقد هذه الندوة تحت عنوان «مستقبل المحيطات.. تسريع وتيرة إزالة الكربون وتعزيز الابتكار في قطاع الشحن وحماية التنوع البيولوجي البحري، من خلال القانون والسياسات والذكاء الاصطناعي»، بالتعاون مع سفارة سويسرا في دولة الإمارات، ومملكة البحرين، ومبادرة «محيطات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» التابعة لمؤسسة جومبوك.

وتأتي هذه الفعالية في إطار عام المحيط الذي أطلقته جامعة السوربون أبوظبي، لتؤكد التزام الجامعة الراسخ بتعزيز البحث العلمي المتخصّص في علوم البحار، عبر معهد المحيطات التابع لها، والذي جرى افتتاحه خلال مؤتمر الأطراف كوب 28. وتجمع الفعالية نخبة من الخبراء الدوليين لمناقشة دور السياسات والقوانين والابتكارات في ضمان مستقبل أكثر استدامة لمحيطات العالم.

يُنقَل أكثر من 80% من حجم التجارة العالمية عبر الشحن، ويسهم بحوالي 3% من انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى العالم، وفقاً للمنتدى البحري العالمي. وفي الوقت نفسه، تفرض الأنشطة البحرية عبئاً متزايداً على التنوع البيولوجي، بدءاً من التلوث السمعي وتشويه المواطن الطبيعية، ووصولاً إلى انتشار الأنواع الغازية. وفي ضوء ذلك، تركّز الندوة على ثلاثة محاور مترابطة، وهي التحوّل نحو تقليل الانبعاثات الكربونية من قطاع الشحن، وحماية التنوع البيولوجي البحري، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والروبوتات والحلول المناخية القائمة على الطبيعة لتعزيز حوكمة المحيطات.