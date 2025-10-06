الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشؤون الإسلامية» تثمن جهود السفير الإندونيسي في تعزيز العلاقات بين البلدين في الشأن الديني

عمر الدرعي وحسین باقیس خلال الاستقبال (من المصدر)
7 أكتوبر 2025 01:33

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بمقر «الهيئة» في أبوظبي، حسین باقیس، سفیر جمهورية إندونيسيا الذي زار «الهيئة» بمناسبة انتهاء فترة عمله بالدولة.
وعبر الدكتور الدرعي عن خالص شكره وتقديره للسفير الإندونيسي على جهوده المتميزة في تنمية وتعزيز العلاقات بين البلدين، قيادة وشعباً، والتي تثمر تطوراً وتقدماً في مختلف المجالات، بما فيها الشأن الديني، مشيداً بالتعاون الكبير من السفير مع «الهيئة» طوال فترة عمله، ومساهمته الفاعلة في دفع مسيرة العمل المشترك بين الدولتين، لترسيخ القيم الإنسانية السمحة، ونشر السلام والتسامح والتعايش، من خلال تبادل الخبرات والمعارف الدينية، متمنياً له التوفيق والسداد في مسيرته العملية.
من جانبه، أعرب باقيس عن تقدیره للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، مشيداً بدورها في تعزيز التعاون بین الدولتين في مجال الشؤون الإسلامية ومبادراتها المتميزة، والتي من ضمنها عقد دورات تدريبية للأئمة الإندونيسيين في أبوظبي، وتأهيلهم لأداء رسالتهم بصورة حضارية.
حضر اللقاء، أحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وعدد من المسؤولين فيها.

