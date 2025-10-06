الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
مكتوم بن محمد يعزي في وفاة خلفان المهيري

مكتوم بن محمد خلال تقديم واجب العزاء (وام)
7 أكتوبر 2025 01:35

دبي (الاتحاد)

قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أمس، واجب العزاء في وفاة اللواء المتقاعد خلفان خلفان بن قريبان المهيري، وذلك خلال زيارته لمجلس العزاء في دبي.
وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أخيه أحمد عبدالله بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وأبناء المرحوم خالد ومحمد وماجد خلفان بن قريبان المهيري، داعياً المولى عزّ وجلّ، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

دبي
مكتوم بن محمد
الإمارات
مكتوم بن محمد بن راشد
