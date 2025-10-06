الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تدعو لاستثمار الذكاء الاصطناعي برؤية متزنة في الشأن الديني

عمر الدرعي خلال مشاركته في الاجتماع
7 أكتوبر 2025 01:35

الكويت (الاتحاد)

دعا معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، إلى ضرورة استغلال فرص العصر، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي الذي أصبح واقعاً ينبغي احتضانه برؤية متزنة واستثماره، بما يخدم الإنسان والأوطان والدين.
جاء ذلك، في كلمة ألقاها معاليه، أمس، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الـ 11 للمسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون الخليجي في دولة الكويت.
وأكد معاليه أن إدارة الشأن الديني هي شأن جليل ودقيق، تتصل آثاره بأمن المجتمعات واستقرارها وازدهارها، وتحقيق الضروريات والكليات التي تحفظ الدين والنفس والعقل والأسرة والاقتصاد، فكلما كان الشأن الديني مثالياً كانت الأوطان مستقرة تنعم بالازدهار والسلام.
واستعرض الدكتور الدرعي تجربة دولة الإمارات الرائدة كنموذج عملي على مواكبة العصر، مشيراً إلى مبادرات نوعية كدمج الذكاء الاصطناعي في الخِطبَة والمساجد، وتجربة «الخِطبَة الموحدة» التي وجه بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» قبل 30 عاماً، بالإضافة إلى ترسيخ قيم التعايش وحوكمة الشأن الديني عبر منظومة تشريعية متكاملة، وتأهيل الكفاءات الدينية وفق مناهج منضبطة ومتطورة.

