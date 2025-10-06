الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
سيف بن زايد وخليفة بن طحنون يعزيان في وفاة وديمة حمد مبارك المنصوري

6 أكتوبر 2025 23:07

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، واجب العزاء بوفاة المرحومة بإذن الله وديمة حمد مبارك المنصوري، والدة سيف ومحمد وسالم وسعيد ومبارك المنصوري.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس القرم بأبوظبي، عن خالص عزائه وصادق مواساته لأسرة وأبناء الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

منصور بن زايد يعزي محمد علي عفصان المنصوري في وفاة والدته

كما قدَّم معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، واجب العزاء في وفاة والدة محمد علي عفصان المنصوري.

وأعرب معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد، خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس القرم في أبوظبي، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

المصدر: وام
خليفة بن طحنون
سيف بن زايد
تعزية
واجب العزاء
عزاء
