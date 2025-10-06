الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

منصور بن محمد يترأس اجتماع اللجنة العليا لأصحاب الهمم

منصور بن محمد خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لأصحاب الهمم (وام)
7 أكتوبر 2025 01:35

دبي (وام)

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لأصحاب الهمم، أن إمارة دبي ملتزمة التزاماً راسخاً بدعم وتمكين أصحاب الهمم، وبتحويل التحديات إلى فرص تؤكد مشاركتهم الفاعلة في جميع مجالات الحياة، في إطار الرؤية الرامية إلى بناء مجتمع شامل ومستدام، يضمن جودة الحياة لجميع أفراده انسجاماً مع أهداف الأجندة الاجتماعية لإمارة دبي 33.
جاء ذلك خلال ترؤس سموّه، أمس، اجتماع اللجنة بحضور ممثلين عن هيئة تنمية المجتمع في دبي وعدد من الجهات الحكومية المعنية، حيث ناقش الاجتماع الجهود المبذولة لتأكيد ريادة دبي في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم عبر منظومة عمل متكاملة. 
وقال سموّه: «نحن نعمل على بناء مجتمع شامل يضمن لأصحاب الهمم بيئة تعليمية وعملية واجتماعية وخدمية متكاملة، تلبي احتياجاتهم، وتعينهم على تحقيق ذواتهم، وهدفنا أن تصبح دبي نموذجاً عالمياً في دمج أصحاب الهمم، وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم، فتمكينهم ركيزة مهمة من ركائز تحقيق التنمية المستدامة في محوريها الاقتصادي والاجتماعي». 

منظومة متكاملة
واعتمد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، إطلاق مبادرة «دبي تتحدث لغة الإشارة» التي تجعل من دبي إحدى مدن العالم الرائدة في توظيف لغة الإشارة عبر منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والرقمية.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز الدمج المجتمعي وتسهيل حصول أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية على الخدمات في الجهات الحكومية والخاصة، من خلال تدريب موظفي تلك الجهات على أساسيات لغة الإشارة، وتوفير تقنيات فورية للترجمة المرئية، بما يؤكد ريادة دبي في إطلاق الخدمات النوعية الداعمة لأصحاب الهمم.
وتمثل المبادرة امتداداً لجهود دبي في تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع كافة، وهدم مختلف الحواجز التي قد تعيق فاعلية هذا التواصل، حيث تركز المبادرة على تحويل لغة الإشارة إلى إحدى وسائل التفاعل اليومية في المرافق الحكومية والخاصة، والمدارس، والمستشفيات، والمطارات، وغيرها من المرافق الحيوية. 
إلى ذلك، اطّلع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على خطة «هيئة تنمية المجتمع في دبي» لتطوير قاعدة بيانات موحدة وشاملة لأصحاب الهمم، بما يضمن دقة المعلومات وسهولة الاستفادة منها في صياغة السياسات المستقبلية، موجهاً سموّه بسرعة العمل على تنفيذ هذه الخطة بما لها من انعكاسات إيجابية على دعم جهود تمكين أصحاب الهمم، لاسيما على صعيد تحديد الخدمات المطلوبة، ودعم برامج الدمج المجتمعي، وقياس أثر المبادرات والمشاريع الموجهة لأصحاب الهمم. 

خدمات شاملة
وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع: «يشكل اجتماع اللجنة العليا اليوم خطوة متقدمة نحو تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وضمان توفير خدمات شاملة ومستدامة لأصحاب الهمم، بما يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في أن تكون دبي نموذجاً ملهماً في الدمج وجودة الحياة».
وناقش الاجتماع، الدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة العليا لأصحاب الهمم بقيادة سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، في ترجمة رؤية القيادة الرشيدة، ودعم توجهات الإمارة فيما يتعلق بتعزيز جودة الحياة، وتكافؤ الفرص لجميع أفراد المجتمع.

