رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان التطورات الإقليمية

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بحثا خلاله مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين.

واستعرض سموه وجلالة ملك الأردن، خلال الاتصال، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين دعم البلدين جميع المساعي والمبادرات الهادفة إلى وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة، ومشددين على أهمية الدفع تجاه إرساء السلام الشامل والعادل الذي يقوم على أساس «حل الدولتين» كونه السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة لما فيه مصلحة جميع شعوبها ودولها.

كما أكدا أهمية تعزيز العمل العربي والتنسيق المشترك في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.