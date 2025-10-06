شراكة بين جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ومجمع الملك سلمان

الرياض (الاتحاد)

وقّعت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية مذكرة تفاهم مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وذلك على هامش أعمال المؤتمر السنوي الدولي الرابع للمجمع، المنعقد في مدينة الرياض تحت عنوان: «الصناعة المعجمية في العالم: التجارب، والجهود، والآفاق»، بحضور مطر سالم علي مران الظاهري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية. وقد مثل الجامعة في توقيع المذكرة مديرها الدكتور خليفة مبارك الظاهري، في حين مثل المجمع الأمين العام الأستاذ الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي.

وأوضح الدكتور خليفة مبارك الظاهري، أنّ توقيع مذكرة التفاهم مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يمثل محطة مهمة في مسيرة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، إذ يعكس حرص الجامعة على توسيع دائرة التعاون المؤسسي مع أعرق المراكز العلمية المتخصصة في اللغة العربية. وهذه الشراكة فرصة ثمينة لتبادل الخبرات، وتطوير مشروعات بحثية مشتركة.