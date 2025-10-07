الأربعاء 8 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

الدرعي يثمن جهود السفير الإندونيسي في تعزيز العلاقات بين الدولتين بالشأن الديني

الدرعي يثمن جهود السفير الإندونيسي في تعزيز العلاقات بين الدولتين بالشأن الديني

7 أكتوبر 2025 08:48
7 أكتوبر 2025 08:48

استقبل معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بمقر الهيئة في أبوظبي، حسین باقیس، سفیر جمهورية إندونيسيا، الذي زار الهيئة بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى الدولة. 

وعبر الدكتور الدرعي عن خالص شكره وتقديره للسفير الإندونيسي على جهوده المتميزة في تنمية وتعزيز العلاقات بين البلدين قيادة وشعباً، والتي أثمرت تطورًا وتقدمًا في مختلف المجالات بما فيها الشأن الديني، مشيدًا بتعاونه مع الهيئة طيلة فترة عمله ومساهمته الفاعلة في دفع مسيرة العمل المشترك بين الدولتين لترسيخ القيم الإنسانية السمحة ونشر السلام والتسامح والتعايش من خلال تبادل الخبرات والمعارف الدينية، متمنيًا له التوفيق والسداد في مسيرته العملية. 

من جانبه أعرب باقيس عن تقدیره للھیئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ، مشيداً بدورها في تعزيز التعاون بین الدولتين في مجال الشؤون الإسلامية ومبادراتها المتميزة والتي من ضمنها عقد دوراتٍ تدريبيةٍ للأئمة الإندونيسيين في أبوظبي وتأهيلهم لأداء رسالتهم بصورةٍ حضارية. 

حضر اللقاء، أحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وعددٌ من المسؤولين فيها .

المصدر: وام
إندونيسيا
الإمارات
