رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى ملك الأردن تتصل بالعلاقات بين البلدين

رئيس الدولة
7 أكتوبر 2025 15:15

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" رسالة خطية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

سلم الرسالة المستشار حمد المطروشي القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات في عمّان، خلال لقائه السفير ضيف الله الفايز الأمين العام في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وذلك في مقر وزارة الخارجية في العاصمة الأردنية عمّان.

وجرى خلال اللقاء تأكيد عمق علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين على المستويات كافة، كما استعرض الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: وام
رئيس الدولة
ملك الأردن
الإمارات
