"الوطني للأرصاد" يكشف آخر مستجدات الحالة المدارية «شاكتي»

إبراهيم سليم (أبوظبي)

صنَّف تقرير متابعة للمركز الوطني للأرصاد، والخاص بآخر مستجدات الحالة المدارية «شاكتي»، بـ«منخفض مداري»، حيث إن الوضع الحالي يشير إلى تحوله لمنخفض مداري غرب بحر العرب، والموقع الحالي عند خط عرض 19 شمالاً وخط طول 60.5 شرقاً.. وسرعة الرياح: 30 - 40 كم/س.. ومن المتوقع أن ينتهي خلال الساعات المقبلة، ويصبح منخفضاً جوياً.. والمسار (الاتجاه): يتحرك باتجاه جنوب شرق - شرق.، وتكون سرعة الرياح: 20 - 30 كم/ س، ومن ناحية التأثير على الدولة أكد المركز عدم وجود تأثير.

والجدير بالذكر أن المركز الوطني للأرصاد رصد في نهاية الشهر الماضي حالة المدارية المتوقعة في بحر العرب، بأن بوجود منخفض جوي على السواحل الهندية، وأشارت النماذج العددية في حينه لاحتمال تشكّل حالة مدارية شمال شرق بحر العرب بالقرب من السواحل الهندية يوم 1 أكتوبر ويتحرك باتجاه وسط بحر العرب، موضحاً في تقريره أن دقة المعلومات عن شدة الحالة المدارية ومسارها تزداد بعد تكونها.

وأفاد بعدم وجود تأثير لهذه الحالة على الدولة، ولفت التقرير إلى أن الحالات المدارية تحدث فيها تغيرات كثيرة وسريعة ومفاجئة، لذا يقوم المركز بمراقبة الوضع بشكل دائم والموافاة بالمستجدات.

إلى ذلك، تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي ضعيف من الشرق ومرتفع جوي من الغرب، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ويتوقع المركز أن يسود غداً طقس صحو إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكوُّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من10 إلى 25 تصل إلى35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما يتوقع المركز أن يكون طقس الخميس صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكوُّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان