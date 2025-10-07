الأربعاء 8 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حمدان بن محمد ومنصور بن محمد يعزيان في وفاة خلفان المهيري

حمدان بن محمد خلال تقديمه العزاء إلى أحمد عبدالله بن بيات وذوي الفقيد (وام)
7 أكتوبر 2025 17:27

قدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم (الثلاثاء)، واجب العزاء في وفاة اللواء المتقاعد خلفان خلفان بن قريبان المهيري، وذلك خلال زيارته لمجلس العزاء في دبي.
وأعرب سموّه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أخيه أحمد عبدالله بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وأبناء المرحوم خالد ومحمد وماجد خلفان بن قريبان المهيري، داعياً المولى عزّ وجلّ، أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

كما قدم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، اليوم، واجب العزاء في وفاة اللواء المتقاعد خلفان خلفان بن قريبان المهيري، وذلك خلال زيارته لمجلس العزاء في دبي.
وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أخيه أحمد عبدالله بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وأبناء المرحوم خالد ومحمد وماجد خلفان بن قريبان المهيري، داعياً المولى عزّ وجلّ، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

المصدر: وام
