برعاية محمد بن راشد.. "دبي للطيران" يجمع نخبة قطاع الطيران والفضاء والدفاع عالمياً

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، كشف معرض دبي للطيران 2025، عن مشاركة أبرز صُنّاع القرار وقادة القطاع في مجالات الطيران والفضاء والدفاع، لتسليط الضوء على الأولويات الاستراتيجية وأهم الابتكارات وتهيئة المجال أمام بناء الشراكات بما يعكس إسهام دبي في رسم ملامح مستقبل هذه المجالات عالمياً. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد بمشاركة معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وبول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، وخليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب. كما شارك في المؤتمر الصحافي اللواء مروان عبد الكريم جلفار مساعد القائد العام لشؤون الموانئ في شرطة دبي، والخبير حامد محمد السيد الهاشمي من شرطة دبي، ومحمد عبدالله لنجاوي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، ويوجين باري رئيس مجلس إدارة مشروع معرض دبي للطيران والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات دبي، والعميد محمد عبيد المرشودي نائب المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران، وتيموثي هاوز المدير العام لشركة إنفورما ماركتس. وتنطلق النسخة الـ 19 من معرض دبي للطيران تحت شعار "المستقبل يبدأ من هنا"، حيث تسلط الضوء على أحدث التطورات في مجالات الاستدامة والابتكار المعزز بالذكاء الاصطناعي والنقل المتقدم واستكشاف الفضاء وتطوير الجيل التالي من المواهب، حيث ستكون نسخة هذا العام من الفعالية الأضخم والأكثر تركيزاً على المستقبل حتى الآن، حيث تجمع ما يزيد على 1.500 من أبرز شركات الفضاء والدفاع حول العالم من أكثر من 47 دولة مع توقعات باستضافة 148 ألف زائر.

وخلال المؤتمر الصحفي قال بول غريفيث: "يأتي معرض دبي للطيران 2025 في مرحلة مهمة من تاريخ قطاعي الطيران والفضاء، حيث تجتمع التكنولوجيا والاستدامة والتواصل العالمي لرسم ملامح جديدة لأساليب النقل المعتمدة في العالم. ويعكس المعرض طموحات دولة الإمارات الرامية إلى ريادة هذه القطاعات وترسيخ دور دبي كمركز رئيس للتعاون والابتكار ومنصة متفردة لرسم الملامح المستقبلية لقطاعنا".ويحتضن المعرض أكثر من 200 من أحدث الطائرات وما يزيد على 120 شركة ناشئة وأكثر من 50 مستثمراً و350 متحدثاً ورائداً عالمياً مرموقاً لتقديم ما يتجاوز 350 ساعة من المحتوى المُلهم من خلال 12 مساراً، بما فيها 7 إضافات جديدة.

كما تضع الفعالية معايير جديدة على مستوى قطاع الطيران العالمي باستضافتها أكثر من 490 وفداً عسكرياً ومدنياً من 98 دولة، و440 جهة عارضة جديدة، و18 جناحاً وطنياً.

ويشمل المعرض بذلك تمثيلاً إجمالياً لـ 150 دولة، وحوالي 100 جناح فاخر وأكثر من 20 جناحاً ثابتاً للعرض و8,000 متر مربع من مساحة العرض الإضافية.كما يوفر معرض دبي للطيران 2025 أربع منصات رئيسية، و12 مساراً تسلط الضوء على جوانب الاستدامة والدفاع والفضاء.

وتنضم طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية إلى العروض الجوية لأول مرة، بينما تغير فعالية عروض الطيران الليلية أسلوب التواصل من خلال الأنشطة على جانب مدرج الطائرات وغيرها من العروض الحيّة.

ويقدم جناح الفضاء الأكبر من نوعه على الإطلاق، برنامج مؤتمر على مدى يومين وفرص تواصل رفيعة المستوى وعروضاً غامرة.وتطرح نسخة هذا العام من المعرض مجموعة جديدة من الفعاليات المصممة للارتقاء بالتجربة نحو آفاق جديدة.

وقال تيموثي هاوز، المدير العام لشركة إنفورما ماركتس: "باعتبار أن هذه النسخة الأكثر طموحاً في تاريخ معرض دبي للطيران، نحرص على توفير تجربة تعكس إمكانات القطاع ودوره في تشجيع الابتكار، بدءاً من جناح الفضاء الأكبر من نوعه ووصولاً إلى المشاركة الأولى لطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، ونهدف إلى تحقيق نتائج مثمرة من خلال الشراكات والاستثمار والتقدم الملموس في هذا المجال، ويستند معرض دبي للطيران إلى مكانة دبي الرائدة ليُقدم منصة عالمية تستقطب أبرز أصحاب الرؤى المتخصصين لرسم الملامح المستقبلية لقطاع الطيران".وتضم الأنشطة الجديدة على أجندة المعرض سباق مدرج معرض دبي للطيران لمسافة 5 كيلومترات، والذي يُقام ضمن أنشطة تحدي دبي للياقة، وغيرها من عروض الطائرات الثابتة وحلقات الشباب ومنطقة الإلهام وقرية "سكاي بايتس" للمطاعم من الإمارات لتموين الطائرات والإمارات لمحلات الترفيه، والمزيد من التجارب التفاعلية مع "فالكو"، التميمة الرسمية لمعرض دبي للطيران.

كما تحظى الصحة بتركيز خاص من خلال منطقة العافية المقدمة من "إكس ويل"، والتي تأتي معززة بمجموعة من مبادرات هيئة الصحة بدبي، مثل القبة الحسّية وحجرة التنفس العميق، والفحوصات الصحية من المستشفى السعودي الألماني.

ويقدم معرض دبي للطيران منصة لاستكشاف المستقبل ورسم ملامحه، حيث يسهم عقد الشراكات وتبادل الأفكار وإقرار الالتزامات في رسم ملامح المسار المقبل لقطاع الطيران العالمي لعقود قادمة.يُذكر أن فعاليات النسخة الـ19 من معرض دبي للطيران ستُعقد في مقر إقامة المعرض الدائم بمطار دبي ورلد سنترال (DWC) خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر 2025.

ويحظى الحدث بدعم الشركاء الاستراتيجيين: مطارات دبي، وهيئة دبي للطيران المدني، ووزارة الدفاع، ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، ووكالة الإمارات للفضاء، وتتولى تنظيمها شركة إنفورما ماركتس.