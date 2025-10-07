شراكة بين المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة والجامعة الأميركية

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة توسيع شراكته مع الجامعة الأميركية في رأس الخيمة، من خلال التعاون لإطلاق «برنامج المراسلين الشباب»، الذي يهدف إلى تدريب الجيل القادم من المتخصصين في مجال الإعلام.

ويوفر البرنامج للطلاب المختارين فرصة قيّمة لاكتساب خبرة عملية والمشاركة في إنتاج محتوى إعلامي متعدد الوسائط، يشمل المقالات التحريرية، والمحتوى المخصَّص لوسائل التواصل الاجتماعي، والتصوير الفوتوغرافي والمقاطع المسموعة والمرئية؛ وذلك بهدف تسليط الضوء على جوانب الحياة في إمارة رأس الخيمة من منظور الشباب.

وبعد اعتماد القصص، سيقوم المكتب بنشر الأعمال عبر منصة «قلب رأس الخيمة» التابعة له، والترويج لها عبر مختلف قنواته الإعلامية، بما يتيح سرداً أكثر شمولية، ويُسهم في توفير آفاقٍ جديدة للتوظيف أمام الطلاب المشاركين.

وقالت هبة فطاني، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة: «تُجسّد هذه الشراكة إيمان رأس الخيمة العميق بأن تحقيق الازدهار في المستقبل يبدأ بتمكين الشباب اليوم. ومن خلال منصة «قلب رأس الخيمة»، لا نكتفي بتنمية المواهب الإعلامية الشابة فحسب، بل نعمل كذلك على تأسيس جيلٍ يوثّق مسيرة الإمارة ويعبّر عنها بصدق وإبداع، فشبابنا هم الرواة الحقيقيون لقصة رأس الخيمة المُلهمة».

من جانبه، قال البروفيسور بسام علم الدين، رئيس الجامعة الأميركية في رأس الخيمة: «نلتزم في الجامعة بربط التعلّم الأكاديمي بالتجربة العملية الواقعية، حيث تُتيح هذه الشراكة مع المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة فرصة فريدة أمام طلابنا للمساهمة بشكل مباشر في المشهد الإعلامي للإمارة».

ووقّع كلٌّ من هبة فطاني والبروفيسور بسام علم الدين اتفاقية تُحدد إطار وتفاصيل البرنامج في حرم الجامعة الأميركية في رأس الخيمة، وذلك بحضور شخصيات أكاديمية بارزة في الجامعة. وباعتبارها المنصة الإلكترونية الشاملة التي تستعرض جميع جوانب الحياة في رأس الخيمة، وتعمل مركزاً رئيساً للمقيمين والزوار وقطاع الأعمال، ستتولى منصة «قلب رأس الخيمة» إدارة العملية التحريرية بالتعاون مع المرشدين في الجامعة، حيث ستقوم بالمراجعة، وتقديم الملاحظات والموافقات النهائية، كما ستخضع جميع المواد الإعلامية بعد ذلك لمراجعة مشتركة من المخولين بذلك، لضمان تلبية معايير النزاهة.