«الإمارات للتطوير التربوي» تشارك في «جيتكس العالمي للتقنية 2025»

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك كلية الإمارات للتطوير التربوي ضمن جناح حكومة أبوظبي في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2025، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر في إمارة دبي، ويُعد أكبر حدث تقني على مستوى العالم. وتسعى الكلية من خلال مشاركتها إلى تسليط الضوء على أحدث مبادراتها وبرامجها في مجالات الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في قطاع التعليم، إلى جانب إبراز جهود طلبتها في الابتكار التربوي، بما يعزّز مكانتها مركزاً محلياً عالمياً للتمكين والتطوير التربوي.

وتتضمن المشاركة تنظيم سلسلة من ورش العمل تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي للتربويين»، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والتي تستهدف نحو 500 معلّم ومعلمة في المدارس الحكومية، وتُركّز على استعراض تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي في التعليم، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031» والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وذلك بواقع ثلاث ورش يومياً، مدة كل منها 4 ساعات، يقدمها مدربون من مركز التعليم المستمر التابع للكلية.