علوم الدار

«رواد الابتكار» يدعم جيلاً جديداً من المبتكرين الشباب

خلال إطلاق البرنامج (من المصدر)
8 أكتوبر 2025 01:12

دبي (الاتحاد)

أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في دولة الإمارات، إطلاق أحدث برامجه «رواد الابتكار»، وهو مسابقة وطنية موجهة للطلاب لتقديم أفكار مبتكرة، تهدف إلى تمكين الجيل القادم من المبتكرين ورواد الأعمال. وتنطلق النسخة الأولى من البرنامج برعاية «دبي للاستثمار».
وسينظم البرنامج في مختلف إمارات الدولة، حيث سيتولى الشركاء من الجامعات استضافة فعاليات عرض الأفكار والمشاركة في لجان التحكيم. 
وستعرض الفرق الطلابية من مختلف أنحاء دولة الإمارات أفكارها أمام لجنة متخصّصة تضم نخبة من الخبراء، على أن تتأهل الفرق المختارة لليوم النهائي لعرض الأفكار في نوفمبر 2025. وسيحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى على جوائز نقدية بقيمة 30.000 درهم، و20.000 درهم، و15.000 درهم على التوالي، بالإضافة إلى الاستفادة من برامج التوجيه التي توفرها «دبي للاستثمار»، وإمكانية الوصول إلى برنامج مسرع الأعمال المصغر التابع للصندوق. وتم فتح باب المشاركة في البرنامج لجميع طلبة الجامعات في الدولة.
وقالت فاطمة النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وممثل الوزارة في الصندوق: «نعمل على تعزيز تركيزنا الموجه نحو دعم الابتكار على المستوى الأكاديمي، ورفد الطلبة بالأدوات والموارد والمنصات اللازمة لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس».

رواد الابتكار
الإمارات
الابتكار
صندوق محمد بن راشد للابتكار
فاطمة النقبي
وزارة المالية
