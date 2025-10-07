«تحدي ناسا لتطبيقات الفضاء العالمي 2025» يختتم فعالياته في مدارس الإمارات الوطنية

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت مدارس الإمارات الوطنية في مجمع محمد بن زايد اختتام فعاليات تحدي تطبيقات الفضاء العالمي (NASA Space Apps Challenge 2025)، بمشاركة 411 فريقاً من 185 دولة حول العالم، قدّمت مشاريع مبتكرة هدفت إلى استشراف مستقبل الفضاء والتقنيات المستدامة، وترجمة المعرفة العلمية إلى حلول تخدم الإنسانية.

نُظمت الفعالية يومي 4 و5 أكتوبر 2025، بالتعاون بين وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» ومركز محمد بن راشد للفضاء، وبالشراكة مع شركة آرتشر أفيايشن ومؤسسة يونيك وورلد روبوتيكس، لتشكل حدثاً تعليمياً وعلمياً رائداً جمع بين البحث والابتكار والتفكير المستقبلي على أرض دولة الإمارات.

عكست استضافة هذا الحدث العالمي في مدارس الإمارات الوطنية ثقة المجتمع العلمي الدولي بالمكانة المتقدمة التي حققتها المؤسسات التعليمية الإماراتية في مجالات الابتكار والبحث العلمي.

وتسعى المدارس، من خلال رؤيتها ورسالتها التربوية، إلى ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار في بيئة تعليمية حديثة، تُشجّع الطلبة على التفكير النقدي، واستكشاف العلوم التطبيقية، وتطوير مهاراتهم في مجالات الفضاء والتقنيات المستقبلية.

شهد التحدي تنافساً علمياً مُلهماً بين الفرق المشاركة التي عرضت ابتكارات تستند إلى البيانات الفضائية والذكاء الاصطناعي، وتتناول قضايا عالمية مثل الاستدامة البيئية، والتغيّر المناخي، والطاقة النظيفة، وحماية الحياة على الأرض.

وطرح المشاركون حلولاً تكنولوجية متقدمة تُدمج بين علوم الفضاء والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان وحماية كوكب الأرض، بما يعكس قدرة الجيل الجديد على توظيف العلم لإحداث تأثير إيجابي عالمي.

ومن الجدير بالذكر أن وكالة ناسا للفضاء ستقوم بالإعلان عن الفرق المنافسة في 5 نوفمبر 2025 عبر منصتها الرسمية.

مثّل الحدث منصة استراتيجية جمعت مئات العقول الشابة الموهوبة من مختلف الدول لتبادل الأفكار والخبرات في بيئة علمية محفّزة، ما يعزّز مكانة الإمارات هدولة رائدة في دعم المبادرات العلمية والبحثية، ووجهة عالمية للابتكار في مجالات الفضاء والتكنولوجيا والعلوم التطبيقية.

وأكدت مدارس الإمارات الوطنية أن استضافة هذا الحدث العالمي تُترجم رؤيتها في إعداد قادة المستقبل القادرين على المساهمة في مسيرة التطور العلمي والتكنولوجي، ودعم توجّهات الدولة في بناء اقتصاد معرفي مستدام. واختُتمت الفعالية بتكريم الفرق المشاركة والشركاء الداعمين، وسط إشادة واسعة بالمستوى التنظيمي والتميز الأكاديمي، الذي عكس التزام المدارس المستمر بتعزيز روح الإبداع والابتكار لدى الطلبة، انسجاماً مع رؤية الإمارات لبناء جيل مؤهَّل علمياً ومعرفياً لاستكشاف آفاق المستقبل.