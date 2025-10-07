الأربعاء 8 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

المكتب التمثيلي لـ«الصحة» ينظم ملتقى لتعزيز صحة كبار السن

جانب من فعاليات الملتقى (وام)
8 أكتوبر 2025 01:13

أم القيوين (وام)

نظم المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في أم القيوين، ملتقى «خلك قريب… وجودك صحة ووقاية»، في إطار الحملة الوطنية لتعزيز صحة كبار السن التي تستمر حتى 22 أكتوبر الجاري.
يأتي الملتقى في إطار جهود الوزارة الرامية إلى نشر مفاهيم التقدم الصحي في العمر، وتعزيز الترابط الأسري والمجتمعي مع كبار السن، بما يجسد قيم التكافل والتلاحم الاجتماعي، ويعزز جودة الحياة الصحية في المجتمع.
وأكد علي بن حمد الغفلي، مدير المكتب التمثيلي لوزارة الصحة في أم القيوين، أن الحملة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية الاكتشاف المبكر للتغيرات المرتبطة بتقدم العمر، وتوفير بيئة داعمة تحد من العزلة الاجتماعية، وتعزز الصحة النفسية، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة والمجتمع في رعاية كبار السن. وتضمّن الملتقى ورشاً توعوية متخصصة، قدمها مختصون في مجالات الطب العام والتمريض والصحة النفسية. 

كبار السن
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
الإمارات
وزارة الصحة
أم القيوين
