الأربعاء 8 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
نائبُ رئيس الأركان يبحث مع رئيس الأركان الكويتي ونائبه تعزيز التعاون العسكري

7 أكتوبر 2025 21:50

قام اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، بزيارة رسمية إلى دولة الكويت الشقيقة في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.
كان في استقبال نائب رئيس أركان القوات المسلحة.. سعادة الفريق الركن خالد درج الشريعان، رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، وسعادة اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح، نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي.
ورافق اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان خلال زيارته - التي بحث خلالها مع رئيس الأركان الكويتي ونائبه تعزيز التعاون العسكري - سعادة الدكتور مطر حامد النيادي سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت وعدد من كبار الضباط من الجانبين.
تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين الشقيقين، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز الجاهزية القتالية للقوات المسلحة في مواجهة التحديات الإقليمية.

المصدر: وام
الإمارات
الكويت
