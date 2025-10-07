«إسلامية دبي» تطلق مبادرة «نبض الفئات المعنية»

دبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مبادرة «نبض الفئات المعنية»، التي تهدف إلى تعزيز الحوار البنّاء مع الفئات المعنية بخدماتها، ودفع عجلة التطوير والتحسين المستمر من خلال إشراكهم في صياغة الأفكار والمقترحات التطويرية. وتركّز المبادرة على تفعيل منظومة التواصل المؤسسي مع المعنيين، بمَنْ فيهم أولياء الأمور، والمستفيدون من برامج ومبادرات الدائرة، عبر أدوات تفاعلية تتيح استعراض آرائهم وانطباعاتهم وتوصياتهم، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتطوير بيئة العمل المؤسسي، انسجاماً مع توجهات حكومة دبي في تمكين المجتمع من المساهمة في مسيرة التطوير.

وقد نفّذت إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه المبادرة ضمن خططها الرامية إلى تطوير خدماتها التعليمية والتربوية، واستطلاع آراء أولياء الأمور والمستفيدين من برامجها القرآنية، من أجل تحسين مخرجات التعليم القرآني وتعزيز جودة التجربة المقدمة للطلبة.