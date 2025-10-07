جهات حكومية تستعرض حلولاً نوعية لتمكين أصحاب الهمم

آمنة الكتبي (دبي)

واصلت الجهات الحكومية في دبي استعراض مبادراتها النوعية ومشروعاتها الريادية في دعم وتمكين أصحاب الهمم، ضمن فعاليات اليوم الثاني من الدورة السابعة لمعرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، المقام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة واسعة من المؤسسات المحلية والعالمية المعنية بتعزيز جودة الحياة لهذه الفئة.

وقالت الدكتورة شيخة المنصوري، رئيس قسم الدمج المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع: بدبي نحرص على أن تكون مشاركتنا في إكسبو أصحاب الهمم الدولي تفاعلية وإنسانية بالدرجة الأولى، إذ نعمل على إصدار بطاقة «سند» بشكل فوري لزوّار المعرض من أصحاب الهمم لتسهيل حصولهم على امتيازاتها، وإشراكهم في المنظومة المتكاملة التي أطلقتها دبي لدعمهم وتمكينهم.

وبدورها، قالت إلهام العوضي، مدير قسم البحوث وأنظمة البناء في بلدية دبي: تعمل بلدية دبي على توفير بيئة مريحة وآمنة وتجربة سياحية استثنائية لأصحاب الهمم من خلال مشاريع متكاملة تسهم في جعل دبي المدينة الأكثر شمولاً في العالم، مشيرة إلى أن البلدية نجحت في جعل 90% من شواطئ الإمارة و80% من حدائقها العامة صديقة لأصحاب الهمم، بفضل جهودها المستمرة لتأهيل المرافق العامة وتطبيق معايير الشمولية في التصميم والخدمات.

واستعرضت هيئة الصحة بدبي ضمن مشاركتها في المعرض، في سابقة هي الأولى من نوعها، جهازاً مبتكراً يحمل اسم «العالم كما أراه»، عبارة عن قبة تفاعلية متطورة تحاكي تجربة الحياة اليومية لثلاث فئات من أصحاب الهمم: المصابون بطيف التوحد، والفصام، وفرط الحركة.

وشاركت هيئة زايد لأصحاب الهمم في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2025، حيث عرضت أبرز مبادراتها وحلول التكنولوجيا المساعدة التي تسهم في تمكين أصحاب الهمم وتعزيز استقلاليتهم.