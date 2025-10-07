«أبوظبي للصحة» يُطلق مبادرات نوعية في «يوم الصحة البيئية 2025»

أبوظبي (الاتحاد)

نظّم مركز أبوظبي للصحة العامة فعالية «يوم الصحة البيئية 2025» تحت شعار «ومن جذور راسخة، نصنع إرثاً صحياً للأجيال القادمة»، وذلك في إطار جهوده لدعم استراتيجية الصحة العامة في إمارة أبوظبي، وتعزيز وعي المجتمع بقضايا الصحة البيئية وتأثيراتها على صحة الإنسان.

وشهد الحدث حضور معالي منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، وأنطون ديلكور، سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة، والدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، ومطر راشد النعيمي، المدير العام لمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، والمهندس فهد غريب الشامسي، الأمين العام بالإنابة لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة. وتم خلال الحدث استعراض مجموعة من المبادرات النوعية التي يقودها المركز لمواجهة التحديات الصحية المرتبطة بالعوامل البيئية.

كما تم تسليط الضوء على خطة التكيّف الصحية مع تغيّر المناخ 2025–2050، التي ترسم خريطة طريق متكاملة لتوحيد الجهود نحو تكيّف الصحة مع المخاطر المناخية وحماية المجتمع من الأمراض المرتبطة بالتغيرات البيئية.

وتم خلال الفعالية، تكريم نخبة من الشركاء والجهات التي ساهمت جهودها في تعزيز الصحة البيئة.