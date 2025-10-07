الأربعاء 8 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

انطلاق المؤتمر الدولي الأول للعمل المناخي والاستدامة بجامعة الإمارات

زكي نسيبة والحضور خلال انطلاق أعمال المؤتمر (وام)
8 أكتوبر 2025 01:12

العين (وام) 

نظمت جامعة الإمارات العربية المتحدة، أمس، المؤتمر الدولي الأول للعمل المناخي والاستدامة (ICCAS-2025)، والذي يستمر حتى الـ10 من أكتوبر الجاري، في الحرم الجامعي بمنطقة العين، بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم.
ورحّب الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات بالمشاركين في المؤتمر، معبّراً عن سعادته بانعقاد الحدث العلمي الذي يجمع نخبة من الخبراء والباحثين والطلبة من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا الحيوية المرتبطة بمستقبل الكوكب واستدامة موارده.
وأكد معاليه في كلمته «أن انعقاد المؤتمر يأتي تجسيداً لنهج دولة الإمارات ولمسيرة تستلهم الحكمة والرؤية من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فقد آمن بأن رعاية البيئة لا تنفصل عن رعاية الإنسان ذاته.
وأضاف «إن إرث الشيخ زايد الخالد في احترام الطبيعة، وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة، يظل البوصلة التي توجه مسيرة دولتنا نحو مستقبل مستدام، نحن مسؤولون على الموارد التي سنسلمها للأجيال القادمة».
وأشار إلى «أن المؤتمر لا يقتصر على كونه منصة علمية، بل هو جسر للتواصل بين الدول والتخصصات والأجيال، وفرصة لتبادل الخبرات وطرح الأسئلة واستكشاف حلول مبتكرة تربط بين الفكر والعمل والعلم والمجتمع، بما يعزز الأمل بمستقبل أكثر توازناً واستدامة».
يتضمن برنامج المؤتمر على مدار أربعة أيام، عروضاً بحثية وملصقات علمية وحلقات نقاش متخصصة، إلى جانب محادثات رئيسة يقدمها خبراء عالميون، كما يستعرض المشاركون خلال المؤتمر ثمانية مسارات بحثية رئيسة، تشمل: الطاقة النظيفة والبطاريات وخلايا الوقود، احتجاز ثاني أكسيد الكربون واستخدامه، التصنيع الإضافي والمركبات المتقدمة، المحفزات المستدامة، الفضاء والذكاء الاصطناعي من أجل الاستدامة، العلاقة بين الطاقة والمياه والغذاء، الابتكارات الخضراء في البناء، التعليم والسياسات والاقتصاد الدائري.

جامعة الإمارات
الإمارات
زكي نسيبة
