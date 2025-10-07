الأربعاء 8 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الشباب العربي يستكشف مستقبل «التقنيات الصحية»

جانب من الجلسات وورش العمل (من المصدر)
8 أكتوبر 2025 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

واصل مركز الشباب العربي فعاليات برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي 2025، بمقر أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، ضمن جدول مكثف يسلط الضوء على التقنيات الصحية ودور الذكاء الاصطناعي في تطويرها، بمشاركة نخبة من المبدعين الشباب من مختلف الدول العربية، ضمن مسار «التكنولوجيا الصحية» الذي شكّل محوراً أساسياً لليوم الثاني من البرنامج.
واستهل المشاركون يومهم بجلسة رئيسية تناولت مستقبل التكنولوجيا الصحية والاتجاهات العالمية في هذا القطاع الحيوي، وأكدت أهمية تبنّي الحلول الذكية في دعم جودة الحياة وتعزيز كفاءة النظم الطبية في العالم العربي.
وخلال فعاليات اليوم، استعرضت الدكتورة بشائر محمد موسى من جامعة الشارقة، رحلة البحث في مجال التقنيات الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، موضحة كيف يمكن لهذه التقنيات أن تسهم في تطوير أدوات تشخيص وعلاج أكثر دقة، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الباحثين الشباب في ربط التحليل الطبي بالبيانات الذكية وتحويلها إلى تطبيقات عملية.
وشهدت فعاليات اليوم الثاني حدثاً مميزاً، تمثّل في عرض تجربة التوأم الرقمي والإنساني لأول مرة في منطقة الخليج العربي، ضمن ورشة تفاعلية قدمها الدكتور جميل عماد من كلية إمبريال لندن.
واستعرضت الورشة التي تم بثها عبر منصة «زوم»، تطبيقات التوأم الرقمي في محاكاة جسم الإنسان، التي تمثل تحولاً ثورياً في عالم الطب الحديث، إذ تتيح للباحثين والأطباء مراقبة البيانات الحيوية في الزمن الحقيقي وتوقّع تطور الحالات الصحية بدقة عالية، إلى جانب اختبار خطط العلاج افتراضياً قبل تطبيقها.
وتمتد  فوائد هذه التطبيقات أيضاً لتشمل توفير الوقت وتقليل الحاجة إلى التجارب التقليدية المكلفة، وترشيد استخدام الموارد الصحية.

