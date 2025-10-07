الأربعاء 8 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«التعليم الدولي» يستعرض خيارات التعلم الذكية

«التعليم الدولي» يستعرض خيارات التعلم الذكية
8 أكتوبر 2025 01:12

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. انطلاق «أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة» 17 نوفمبر المقبل
ولي عهد الشارقة يفتتح غداً دور الانعقاد العادي الثالث لـ«الاستشاري»

تنطلق اليوم الأربعاء في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات النسخة الـ 21 من معرض التعليم الدولي، الذي ينظمه المركز خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر الجاري، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، ووزارة التعليم في الهند، بمشاركة أكثر من 100 مؤسسة تعليمية محلية وإقليمية ودولية، ونخبة من أبرز الجامعات من 16 دولة.
ويتيح المعرض على مدار 4 أيام الفرصة للطلبة وأولياء الأمور للاطلاع على أحدث البرامج ومجموعة كبيرة من خيارات التعلّم النموذجية التي تستعرضها الجامعات والكليات ومعاهد التعليم العالي والمدارس والمعاهد التقنية والفنية ومراكز التدريب الإداري المشاركة في الحدث من مختلف دول العالم.
ويستقطب المعرض عارضين من دول عدة، أبرزها: المملكة المتحدة، وإسبانيا، وألمانيا، والمجر، والولايات المتحدة الأميركية، وجورجيا، وماليزيا، والهند، والعديد من الدول الأخرى، إلى جانب الجامعات والكليات المحلية.

التعليم الذكي
مركز إكسبو الشارقة
الإمارات
الشارقة
معرض التعليم الدولي
آخر الأخبار
نازحة تُحضّر خبزاً قرب خيامٍ تؤوي نازحين في خانيونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود مكثفة لتنفيذ المرحلة الأولى من «خطة ترامب» بشأن غزة
اليوم 01:15
رجل يسير وسط دمار في مدينة حلب (رويترز)
الأخبار العالمية
اتفاق بين دمشق و«قسد» على وقف شامل لإطلاق النار
اليوم 01:15
ضباط شرطة أوكرانيون في موقع استهدفته غارة جوية روسية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
هجوم بمسيّرات يطال للمرة الأولى منطقة روسية في سيبيريا
اليوم 01:15
فرد أمن بجوار سيارة تابعة للأمم المتحدة في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
%500 ارتفاعاً في معدل الجرائم بمناطق الحوثي
اليوم 01:15
سيارة تغادر فندق ماتينيون مع استمرار الاجتماعات مع رئيس الوزراء الفرنسي المنتهية ولايته (رويترز)
الأخبار العالمية
فرنسا.. «فرصة أخيرة» لإنهاء الأزمة السياسية
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©