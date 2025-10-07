«التعليم الدولي» يستعرض خيارات التعلم الذكية

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق اليوم الأربعاء في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات النسخة الـ 21 من معرض التعليم الدولي، الذي ينظمه المركز خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر الجاري، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، ووزارة التعليم في الهند، بمشاركة أكثر من 100 مؤسسة تعليمية محلية وإقليمية ودولية، ونخبة من أبرز الجامعات من 16 دولة.

ويتيح المعرض على مدار 4 أيام الفرصة للطلبة وأولياء الأمور للاطلاع على أحدث البرامج ومجموعة كبيرة من خيارات التعلّم النموذجية التي تستعرضها الجامعات والكليات ومعاهد التعليم العالي والمدارس والمعاهد التقنية والفنية ومراكز التدريب الإداري المشاركة في الحدث من مختلف دول العالم.

ويستقطب المعرض عارضين من دول عدة، أبرزها: المملكة المتحدة، وإسبانيا، وألمانيا، والمجر، والولايات المتحدة الأميركية، وجورجيا، وماليزيا، والهند، والعديد من الدول الأخرى، إلى جانب الجامعات والكليات المحلية.