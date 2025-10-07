تعيين مدير جديد لجامعة زايد ورئيسة للشؤون الاستراتيجية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة زايد تعيين كل من الأستاذ الدكتور كيفن ريتشارد هول مديراً للجامعة، اعتباراً من الأول من نوفمبر 2025، والدكتورة منى عبدالحكيم الصيني رئيسةً للشؤون الاستراتيجية في خطوة مهمة نحو تعزيز التميز الأكاديمي، وتوسيع الأثر البحثي، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، فيما تقود الجامعة مرحلة جديدة من النمو والتطور.

والدكتور هول من القيادات الأكاديمية البارزة عالمياً، يتمتع بخبرة واسعة في مؤسسات التعليم العالي القائمة على البحث العلمي.

وأكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع ورئيسة مجلس أمناء جامعة زايد، أهمية هذه التعيينات في مسيرة الجامعة، وقالت: «يمثّل هذا الإعلان محطة مهمة في مسيرة جامعة زايد حيث يتمتع الدكتور كيفن هول بسجل حافل في القيادة الأكاديمية والتميُّز البحثي، فيما تجسّد الدكتورة منى الصيني نموذجاً ملهماً للقيادات الوطنية التي تقود الابتكار الاستراتيجي في قطاع التعليم العالي».

أما الدكتورة منى عبدالحكيم الصيني، التي انضمّت إلى الجامعة في عام 2021 مديرة لإدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل، فقد كان لها دور فعّال في رسم ملامح التوجه الاستراتيجي لجامعة زايد.