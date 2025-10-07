«أوقاف دبي» تقدّم خصومات إيجارية لأصحاب الهمم في مبانيها

دبي (الاتحاد)



أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي تطبيق خصومات إيجارية بنسبة 10% لسكان مبانيها من أصحاب الهمم وكبار المواطنين حاملي بطاقتي سند وذخر، بالإضافة إلى منحهم شهراً مجانياً مضافاً لعقد الإيجار الخاص بالسنة التعاقدية الأولى، وذلك في إطار التزامها بدعم الفئات المجتمعية وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.

وتشمل المبادرة جميع الوحدات السكنية التابعة لمحفظة الوقف العقارية، والتي تتضمن شققاً سكنية وفيلات بمختلف أنواعها وأحجامها، بما يتيح لهذه الفئات المجتمعية الاستفادة من التسهيلات الإيجارية بشكل مستدام، انسجاماً مع رؤية المؤسسة في توسيع دائرة أثر الوقف الخيري، ليشمل مختلف جوانب الحياة المجتمعية.

ويجري تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع شركة هاربور العقارية، الجهة المسؤولة عن إدارة محفظة المؤسسة العقارية، بما يضمن تقديم خدمات استباقية متكاملة تسهل استفادة المستأجرين من الفئات المجتمعية المشمولة بالخصومات.

وفي هذا السياق، أكد عمران الشاعر رئيس قسم إدارة العقارات، في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر بدبي، أن هذه المبادرة تأتي ضمن التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة في تعزيز التكافل المجتمعي، وفي إطار أهدافها الرامية إلى دعم وتمكين أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن الوقف يمثل أداة تنموية فاعلة تسهم في تحسين حياة الأفراد، وإن دعم أصحاب الهمم وكبار المواطنين بخصومات إيجارية يترجم قيم العطاء والإنسانية، التي تأسّست عليها دبي.

وأضاف الشاعر أن المؤسسة بهذه المبادرة تسهم في تخفيف الأعباء الإيجارية عن أصحاب الهمم، وذلك من خلال منحهم خصومات وأيضاً التيسير عليهم بإجراءات توقيع العقود الإيجارية وإتمامها بسهولة ويسر.