الأربعاء 8 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أوقاف دبي» تقدّم خصومات إيجارية لأصحاب الهمم في مبانيها

مقر مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي
8 أكتوبر 2025 01:13

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي تطبيق خصومات إيجارية بنسبة 10% لسكان مبانيها من أصحاب الهمم وكبار المواطنين حاملي بطاقتي سند وذخر، بالإضافة إلى منحهم شهراً مجانياً مضافاً لعقد الإيجار الخاص بالسنة التعاقدية الأولى، وذلك في إطار التزامها بدعم الفئات المجتمعية وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.
وتشمل المبادرة جميع الوحدات السكنية التابعة لمحفظة الوقف العقارية، والتي تتضمن شققاً سكنية وفيلات بمختلف أنواعها وأحجامها، بما يتيح لهذه الفئات المجتمعية الاستفادة من التسهيلات الإيجارية بشكل مستدام، انسجاماً مع رؤية المؤسسة في توسيع دائرة أثر الوقف الخيري، ليشمل مختلف جوانب الحياة المجتمعية.
ويجري تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع شركة هاربور العقارية، الجهة المسؤولة عن إدارة محفظة المؤسسة العقارية، بما يضمن تقديم خدمات استباقية متكاملة تسهل استفادة المستأجرين من الفئات المجتمعية المشمولة بالخصومات.

أخبار ذات صلة
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. انطلاق «أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة» 17 نوفمبر المقبل
ولي عهد الشارقة يفتتح غداً دور الانعقاد العادي الثالث لـ«الاستشاري»

وفي هذا السياق، أكد عمران الشاعر رئيس قسم إدارة العقارات، في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر بدبي، أن هذه المبادرة تأتي ضمن التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة في تعزيز التكافل المجتمعي، وفي إطار أهدافها الرامية إلى دعم وتمكين أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن الوقف يمثل أداة تنموية فاعلة تسهم في تحسين حياة الأفراد، وإن دعم أصحاب الهمم وكبار المواطنين بخصومات إيجارية يترجم قيم العطاء والإنسانية، التي تأسّست عليها دبي.
وأضاف الشاعر أن المؤسسة بهذه المبادرة تسهم في تخفيف الأعباء الإيجارية عن أصحاب الهمم، وذلك من خلال منحهم خصومات وأيضاً التيسير عليهم بإجراءات توقيع العقود الإيجارية وإتمامها بسهولة ويسر.

دبي
أوقاف دبي
مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر
الإمارات
آخر الأخبار
نازحة تُحضّر خبزاً قرب خيامٍ تؤوي نازحين في خانيونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود مكثفة لتنفيذ المرحلة الأولى من «خطة ترامب» بشأن غزة
اليوم 01:15
رجل يسير وسط دمار في مدينة حلب (رويترز)
الأخبار العالمية
اتفاق بين دمشق و«قسد» على وقف شامل لإطلاق النار
اليوم 01:15
ضباط شرطة أوكرانيون في موقع استهدفته غارة جوية روسية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
هجوم بمسيّرات يطال للمرة الأولى منطقة روسية في سيبيريا
اليوم 01:15
فرد أمن بجوار سيارة تابعة للأمم المتحدة في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
%500 ارتفاعاً في معدل الجرائم بمناطق الحوثي
اليوم 01:15
سيارة تغادر فندق ماتينيون مع استمرار الاجتماعات مع رئيس الوزراء الفرنسي المنتهية ولايته (رويترز)
الأخبار العالمية
فرنسا.. «فرصة أخيرة» لإنهاء الأزمة السياسية
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©