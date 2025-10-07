رئيس تشاد يستقبل سفير الإمارات

أنجمينا (وام)

استقبل فخامة محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس جمهورية تشاد، راشد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية تشاد، يرافقه وفد شركة GSU الإماراتية، برئاسة الرئيس التنفيذي علي الشمري، في القصر الرئاسي بالعاصمة أنجمينا، وذلك عقب افتتاح مشروع محطة نور تشاد للطاقة الشمسية.

ونقل الشامسي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بمزيد من التقدم والازدهار.

وحمّل فخامة رئيس جمهورية تشاد، السفير تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبيه، وتمنياته لدولة الإمارات بالمزيد من التطور والنماء.