علوم الدار

ندوة علمية تبحث «أحدث التطورات في مجال لقاحات الإنفلونزا»

8 أكتوبر 2025 01:12

دبي (وام)

استضافت دبي ندوة علمية بعنوان «أحدث التطورات في مجال لقاحات الإنفلونزا»، نظمتها الجمعية الأميركية لطب الأطفال، بالتعاون مع جمعية الإمارات لطب الأطفال، بمشاركة خبراء دوليين وأطباء من الإمارات والمنطقة.
وأوضحت الدكتورة انتصار الحمادي، رئيسة جمعية الإمارات لطب الأطفال، أن الندوة سلطت الضوء على لقاح جديد معتمد في دولة الإمارات للفئة العمرية من سنتين حتى 49 عاماً، يتم إعطاؤه عن طريق بخاخ أنفي بدلاً من الحقن التقليدية، مما يجعله خياراً بسيطاً وسريعاً وخالياً من الألم، مشددة على أهمية التطعيم السنوي نظراً لتحور فيروسات الإنفلونزا، وتغير شكلها باستمرار.
من جانبه، قال الدكتور أحمد الحمادي، استشاري الأمراض المعدية، رئيس جمعية الإمارات للأمراض المعدية، إن الهدف من مشاركة الجمعية في الندوة وإطلاق اللقاح الجديد، تعزيز الوعي بأهمية التطعيم الموسمي ضد الإنفلونزا، ومناقشة أحدث الخيارات الوقائية، بما في ذلك اللقاحات الحديثة التي توفر حماية آمنة وفعالة عبر وسائل مريحة مثل الرذاذ الأنفي، مؤكداً أهمية دعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انتشار الإنفلونزا وحماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة.
بدوره، أكد الدكتور إسلام البارودي، استشاري طب الأطفال، نائب رئيس جمعية الإمارات لطب الأطفال، الرئيس الطبي لمراكز «كيدز هارت»، أن إدخال هذا اللقاح في المنطقة لأول مرة يعد خطوة مهمة في التخفيف من رهبة الإبر لدى الأطفال، ما يعزز تقبل الأهالي لفكرة التطعيم، مشيراً إلى أن الدراسات السريرية أثبتت مأمونية وفعالية اللقاح.

