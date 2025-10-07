شرطة أبوظبي تنفذ «شجرة المعلم» وتكرّم المعلمين

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت شرطة أبوظبي باليوم العالمي للمعلم من خلال تكريم عدد من المعلمين والمعلمات، وتنفيذ مبادرة «شجرة المعلم» في مدرسة شخبوط بن سلطان، بالتنسيق مع مديرية المرور والدوريات الأمنية متمثلة في إدارة المرور والدوريات الأمنية - منطقة العين، وقسم شؤون الشرطة المجتمعية بمديرية شرطة العين، وبمشاركة دورية السعادة، وذلك في إطار حرصها على تعزيز مكانة المعلم وتقدير جهوده.

وقام العقيد سعيد علي الحساني، النائب لشؤون الدوريات الأمنية بمنطقة العين، بتكريم المعلمين المتميزين تجسيداً لقيمة التعليم وأهمية دور المعلم في صناعة الأمل وصياغة المستقبل، وتقديراً للرسالة التي حملها الأنبياء والعلماء والمربون عبر الأجيال، مؤكداً أن شرطة أبوظبي أولت اهتماماً كبيراً للمعلمين ودورهم في العملية التعلمية وإسهاماتهم في المجال التربوي والاجتماعي في الدولة، وأن يوم المعلم يعد حدثاً خاصاً يعزز مكانة مربي الأجيال ومؤسسي نهضة الدولة.

وأوضح المقدم أحمد مصبح العزيزي، رئيس قسم شؤون الشرطة المجتمعية بالعين، أن هذه المبادرة تأتي تزامناً مع «عام المجتمع»، وترسيخاً للمكانة السامية التي يحتلها المعلم في وجدان المجتمع.

وشارك في تنفيذ المبادرة عدد من الضباط ومدراء المدارس والهيئة التدريسية والطلاب، إلى جانب (350) طالباً من سفراء مبادرة «كلنا شرطة»، حيث قاموا بزراعة شجرة رمزية في باحة مدرسة شخبوط بن سلطان، تعبيراً عن الامتنان والتقدير للدور الكبير الذي يؤديه المعلمون في ترسيخ القيم التربوية وبناء الإنسان.

وفي ختام المبادرة، كرمت شرطة أبوظبي عدداً من المعلمين والطلبة المتميزين الذين أسهموا في نشر الثقافة الأمنية والمجتمعية من خلال انضمامهم إلى منظومة «كلنا شرطة».