علوم الدار

رئيس تشاد يشيد بجهود ومبادرات «المجلس العالمي للتسامح والسلام»

محمد إدريس ديبي إتنو لدى استقباله أحمد الجروان (وام)
8 أكتوبر 2025 01:12

أنجمينا (وام) 

استقبل فخامة المشير محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس جمهورية تشاد، في القصر الرئاسي بالعاصمة أنجمينا، معالي أحمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، والوفد المرافق له.
جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين المجلس وجمهورية تشاد في مجالات نشر ثقافة التسامح والسلام، ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
وأشاد الرئيس التشادي بالدور الرائد الذي يضطلع به المجلس العالمي للتسامح والسلام على الصعيدين الدولي والبرلماني، مؤكداً دعم بلاده الكامل لمبادرات المجلس، وأكد على العلاقات المتميزة مع الإمارات، مشيداً بدورها الإيجابي في أفريقيا والعالم.
وثمن معالي الجروان جهود الرئيس التشادي في تعزيز مسيرة الازدهار والتنمية في بلاده، وأكد حرص المجلس على توطيد التعاون مع المؤسسات الوطنية والبرلمانية في تشاد بما يخدم نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي، ودعم الجهود الأفريقية لتعزيز السلم والاستقرار في القارة.
كان المجلس العالمي للتسامح والسلام عقد الجلسة الثالثة عشرة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام في مقر البرلمان التشادي «قصر الديمقراطية» بالعاصمة أنجمينا، بمشاركة واسعة من قادة البرلمانات الوطنية والإقليمية والدولية، وحضور معالي أحمد بن محمد الجروان، ووفود 44 دولة حول العالم.

