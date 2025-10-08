الخميس 9 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الإغلاق الحكومي في أميركا يدخل أسبوعه الثاني

زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر خلال مؤتمر صحفي في الكابيتول هيل بواشنطن
8 أكتوبر 2025 09:55

دخل إغلاق الحكومة الأميركية نتيجة غياب التمويل الاتحادي أسبوعه الثاني اليوم الأربعاء في الوقت الذي تسيطر فيه حالة من الجمود على مبنى الكونجرس حيث يغلق مجلس النواب أبوابه.
يهدد الرئيس دونالد ترامب بتسريح جماعي للموظفين الفيدراليين ورفض دفع الرواتب المتأخرة للباقين. مع دخول الإغلاق الحكومي أسبوعه الثاني، دون أن  تلوح في الأفق نهاية واضحة للأزمة.
وقال السيناتور  بيرني ساندرز عضو مجلس الشيوخ المستقل من ولاية فيرمونت  في مقر مجلس الشيوخ مساء أمس "عليكم أن تتفاوضوا .. هذا هو الطريق للوصول إلى حل". لكن لا تجري أي محادثات بين الإدارة الأميركية والديموقراطيين، على الأقل في حدود ما هو معلن.
 وتبادل أعضاء مجلس الشيوخ، من الجمهوريين والديموقراطيين، أطراف الحديث حول خيارات معالجة مشكلة التأمين الصحي. وأشار ترامب نفسه إلى انفتاحه على التفاوض مع الديمقراطيين بشأن مطالبهم بإنقاذ دعم الرعاية الصحية.  
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال ترامب إن المحادثات جارية بالفعل لأنه يريد "رعاية صحية ممتازة" للشعب، لكنه قال إنه يجب إعادة فتح الحكومة أولا. في الوقت نفسه حذرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من عدم ضمان دفع رواتب متأخرة للموظفين الفيدراليين خلال فترة الإغلاق الحكومي، متراجعة بذلك عن السياسة المتبعة منذ فترة طويلة لنحو 750 ألف موظف تم تسريحهم مؤقتاً بسبب الإغلاق، وفقا لمذكرة وزعها البيت الأبيض. 

المصدر: وكالات
دونالد ترامب
دونالد
الإغلاق الحكومي
أميركا
