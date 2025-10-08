"كليفلاند كلينك أبوظبي" يطور أول مهبط هجين للطائرات العمودية الكهربائية

أعلن مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، أحد مرافق شبكة مبادلة الصحية، عن خططه لتطوير أول مهبط جوي هجين للطائرات العمودية الكهربائية داخل مستشفى في دولة الإمارات، وذلك بالتعاون مع شركة "آرتشر أڨييشن" الأمريكية المدرجة في بورصة نيويورك "ACHR".

ويأتي هذا المشروع ضمن الإطار التنظيمي للمهابط الجوية العمودية الهجينة الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني، ويهدف إلى تعزيز سهولة الوصول إلى المستشفى، وتمكين الانتقال المباشر من وإلى أبرز الوجهات الطبية والتجارية في المنطقة خلال دقائق معدودة، ما يسهم في تقليص أوقات التنقل البرّي التقليدية بشكل كبير.

وسيشكّل المهبط الجديد نقطة وصول مباشرة لطائرات التاكسي الجوي إلى مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، باستخدام طائرة "ميدنايت" الكهربائية من شركة "آرتشر"، وهي طائرة ذات إقلاع وهبوط عمودي (eVTOL) قادرة على نقل أربعة ركاب، وتتميز بمستويات منخفضة من الضجيج والانبعاثات مقارنة بالمروحيات التقليدية، وستُستخدم قمرة الركاب المخطط لها لخدمة كلٍّ من نقل الحالات غير الطارئة ومهام نقل الأعضاء الحيوية التي تتطلب سرعة في التسليم.

ويُمثّل هذا التعاون خطوة جديدة في خطط "آرتشر" لإطلاق عملياتها التجارية في العاصمة أبوظبي؛ إذ ستعمل الشركة مع المستشفى على ترقية المهبط الحالي ليكون قادراً على استقبال المروحيات التقليدية والطائرات الكهربائية العمودية على حدّ سواء، ما يعزز البنية التحتية للنقل الجوي المتقدم في الإمارة.

وقال برايان بيرنهارد، الرئيس التنفيذي للنمو والبنية التحتية في شركة "آرتشر"، إن الشراكة مع مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي ُتجسّد رؤية الشركة لشبكة النقل الجوي المستقبلية التي لا تقتصر على الربط بين المواقع، بل تمتد لتصل بين ركائز الحياة في العاصمة أبوظبي.

وأوضح أن المشروع الجديد يعكس التقدّم المشترك بين "آرتشر" والهيئة العامة للطيران المدني في بناء منظومة متكاملة للنقل الجوي المتقدّم على امتداد العاصمة، مشيراً إلى أن هذا الإعلان يأتي بعد الموافقة في وقت سابق من العام الجاري على أول مهبط جوي عمودي هجين في محطة أبوظبي للسفن السياحية، ما يُمثل خطوة إضافية نحو ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد في هذا المجال.

من جانبه، أكد الدكتور جورج-بسكال هبر، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، أن التعاون مع "آرتشر" يُعزز سهولة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المتقدمة التي يقدّمها المستشفى، والتي تضع المريض في محور اهتمامها.

وأوضح أن هذا المشروع يمثل نموذجاً مبتكراً للتنقل يسهم في تحسين تجربة المريض ويعكس التزام المستشفى بتبني الحلول المستقبلية التي ترسّخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للرعاية الصحية والأعمال التجارية المتكاملة.

وتسعى شركة "آرتشر" إلى توسيع شبكة انطلاقها في دولة الإمارات، مستفيدة من الإطار التنظيمي المتقدّم الذي أطلقته الهيئة العامة للطيران المدني، والذي يتيح تشغيل المروحيات التقليدية والطائرات الكهربائية العمودية باستخدام البنية التحتية نفسها، كما تعتزم الشركة مواصلة التعاون مع المؤسسات الرائدة في العاصمة لتحويل المهابط الحالية إلى مهابط جوية عمودية معتمدة، بما يواكب رؤية أبوظبي الاستراتيجية لتبنّي حلول التنقّل الجوي المتقدم.