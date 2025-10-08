الخميس 9 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الإمارات تسلم مطلوبَين للسلطات البلجيكية

الإمارات تسلم مطلوبَين للسلطات البلجيكية
8 أكتوبر 2025 12:35

سلَّمت وزارة الداخلية مطلوبَين اثنين للسلطات البلجيكية بعد إلقاء القبض عليهما من قَبِل القيادة العامة لشرطة دبي، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، استناداً إلى نشرة حمراء صادرة بحقهما من منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".

ويواجه أحدهما، الذي يُعد من أبرز المطلوبين في بلجيكا، تهم الاتجار بالمخدرات عبر الحدود وتشكيل عصابة خطيرة.

فيما يواجه المتهم الآخر تهم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم غسل الأموال.

وجاء التسليم بعد صدور حكم قضائي وقرار من وزارة العدل بتسليمها، تأكيداً على التزام الدولة بالإجراءات القانونية الدولية، وتعزيز الشراكات مع أجهزة إنفاذ القانون الدولية، وتكريس جهودها في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود، وتبادل الخبرات الأمنية، بما يُعزّز أمن المجتمعات.

