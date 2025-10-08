حميد بن راشد يستقبل مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية

أكّد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، أنّ دولة الإمارات أرست منذ قيام الاتحاد أُسس العمل الخيري وخدمة المحتاجين، ولا تزال ماضية على هذا النهج الراسخ في تعزيز قيم التكافل والعطاء الإنساني داخل الدولة وخارجها. جاء ذلك خلال استقبال سموه، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بالديوان الأميري، أعضاء مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية في تشكيله الجديد برئاسة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي.

ورحّب صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، في مستهل اللقاء برئيس وأعضاء المجلس الجديد، مؤكداً سموه أنّ اختيارهم لهذه المهمة الإنسانية جاء بناء على خبرتهم الطويلة، وسمعتهم الطيبة، وأعمالهم الرائدة في هذا ميدان الخير والعطاء. وأشار صاحب السمو حاكم عجمان، إلى أنّ العمل الإنساني رسالة نبيلة فيها الأجر والثواب، وهو تشريف وتكليف معاً، كما يسهم في تعزيز سمعة دولة الإمارات ومكانتها العالمية في هذا المجال، مشدداً سموه على أهمية تعزيز الشراكات المحلية والدولية لتحقيق استدامة العمل الخيري. وقال سموه: «أنتم تمثلون هيئة الأعمال الخيرية العالمية التي أسسناها قبل 41 عاماً، وكانت من أوائل الهيئات التي حققت إنجازات إنسانية كبيرة في التعليم والصحة والإغاثة وكفالة الأيتام وبناء المساجد وحفر الآبار، حتى أصبحت اليوم من أبرز المؤسسات الخيرية على مستوى المنطقة». ودعا صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، أعضاء المجلس إلى مواصلة تطوير عمل الهيئة بمبادرات ومشروعات نوعية في مجالات العمل الإنساني المستدام، متمنياً سموه للمجلس الجديد التوفيق والسداد في مهامه الخيرة المباركة. حضر اللقاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين. من جانبه، عبّر الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله النعيمي، رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية، عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على دعمهما المتواصل ورعايتهما الدائمة لمسيرة الهيئة منذ تأسيسها، مؤكداً أنّ هذا الدعم ركيزة أساسية في نجاحها واستمرار عطائها الإنساني. وقال إنّ مجلس أمناء الهيئة سيعمل على تطوير الاستراتيجيات والخطط المستقبلية، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كعاصمة للعمل الخيري والإنساني، وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة في الأداء المؤسسي. وأوضح أنّ المجلس سيعتمد نهج الابتكار وتوظيف الحلول الرقمية الذكية لتسهيل الإجراءات وتعزيز التواصل مع المحسنين، متوجهاً بالشكر إلى فرق العمل والمتبرعين الذين شكلوا على مدار العقود الماضية شريكاً أساسياً في صناعة الأثر الإنساني الذي وصل إلى عشرات الدول حول العالم. يذكر أن مجلس الأمناء الجديد يضم عبد الرحمن غانم عبد الرحمن المطيوعي، نائباً للرئيس، وعضوية: سلطان خليفة بن حارب المهيري، ورائد عبيد محمد ‏الزعابي، وعائشة محمد سعيد الملا، وعبيد حمد عبيد الزعابي، والدكتور ‏عبدالله محمد بن شمل المعمري، وسعيد أحمد راشد بن شبيب، وعفراء بخيت سيف ‏بن هندي العليلي.‏